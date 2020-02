In meno di 2 mesi Gattuso ha quasi rimediato a un anno e mezzo di disastri di Ancelotti

Quando Gattuso ha preso in mano il Napoli si è reso conto che la situazione era drammatica. Squadra fisicamente a pezzi, tatticamente inconsistente, per di più con una profonda spaccatura con la dirigenza. Questo al netto di una rosa di per se incompleta. Un lavoro ciclopico. Che andava affrontato senza indugi, in un’atmosfera pesante.

Ringhio non si è perso d’animo. La prima cosa era parlare con la squadra, e decidere, insieme, come giocare. Non è un mistero per nessuno che i giocatori volevano tornare al 4-3-3. Detto fatto, sin dalla sfida col Parma, tre giorni dopo il suo arrivo, il cambiamento. Tutti nel proprio ruolo. Purtroppo in un Napoli messo su in maniera criminale (calcisticamente parlando, ovvio), alcuni ruoli non erano coperti.

Contestualmente ha iniziato ad allenare la squadra. I giocatori, abituati al lavoro maniacale di Sarri, si erano lamentati di allenarsi poco. Rino li ha messi sotto le fatiche. Il che ha portato un certo appesantimento, ma era dazio da pagare. La squadra ancora oggi non è sciolta del tutto, ma considerando che ha iniziato la preparazione solo il 10 dicembre ci sta.

Il lavoro più pesante è stato con la società. C’era da convincere il presidente innanzitutto a fare mercato. Due centrocampisti da prendere subito, poi magari anche dell’altro. Ma i due centrocampisti erano indispensabili. Per la storia delle multe c’è tempo.

In meno di due mesi la situazione è molto cambiata. La squadra ha una sua identità, una precisa idea di gioco. Non è ancora al top, alterna buone prestazioni a gare deludenti. Ma è tornata ad avere un’anima. In due mesi Gattuso ha quasi cancellato i disastri di un anno e mezzo di Ancelotti.