Il virus viaggia in treno sulla linea Milano-Napoli: non aprite quella porta!!!

Il terrore corre sul treno: “Il Mattino” oggi titola in prima pagina una notizia allarmante. Da lunedì mattina, e per i giorni seguenti, non c’è un posto libero sui treni che scendono da Milano verso il Sud. Il che vuol dire una cosa sola: presto in Campania, ma ovviamente anche in Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, arriveranno una marea di persone dal nord. Con tutto quel che ne consegue.

E’ la conseguenza della decisione del Governo di permettere, a far data dal 4 maggio, a tutti di poter tornare nella propria regione di residenza abituale. Ci sono tanti ragazzi che sono in Lombardia per motivi di studio. Ci sono anche tante persone che sono in quella regione per motivi di lavoro, ad esempio insegnanti. Gente che sa bene che prima di settembre non riprenderà la normale attività. O quanto meno potrà farlo solo lavorando da casa.

Giusto per essere chiari ed evitare fraintendimenti, o accuse di razzismo (anche se la cosa fa ridere è bene dirlo): non si tratta di lombardi cattivi. Su quei treni ci sono meridionali, nostri figli, fratelli, congiunti insomma. Ma in questo momento sono potenziali bombe pronte ad esplodere.

Ancora ieri in Lombardia ci sono stati 800 nuovi casi di contagio. Il che vuol dire che l’epidemia è tutt’altro che superata. 800 nuovi contagiati in un solo giorno, più o meno quanti ce ne sono stati a Napoli in due mesi. 800 contagi in un giorno, il numero diventa impressionante se pensiamo a quelli che ci sono stati nell’ultima settimana. E stiamo parlando solo di persone “tamponate”. Fate un po’ i conti. Dando per certo, sarebbe criminale il contrario, che nessuno che si mette in treno è positivo, non possiamo sapere con chi sono entrati in contatto nei giorni precedenti. Ne basta solo uno contagiato in un vagone ferroviario per poterne contagiare 10, 100.

La Campania e l’intero meridione corrono un rischio enorme come facilmente si può intuire. E non basta lanciare un appello a desistere. C’è poco da fare. Bisogna pretendere innanzitutto che al momento di salire in treno tutti, indistintamente, siano controllati, verificando per cominciare la temperatura corporea. E poi una volta scesi dal treno non c’è altra via che la quarantena, facendo il tampone dopo 2 settimane, e semmai anche il test sierologico.

Attenzione: è abbastanza semplice controllare chi arriva in treno. Ma saranno in tanti a muoversi anche in auto, semmai prendendole a noleggio. Si parla anche di questo. Serve inflessibilità. Siamo stati due mesi chiusi in casa, non possiamo rischiare che il virus arrivi a casa nostra in questo modo.