Il virus ce lo porteremo per anni: oggi è il momento di decidere se il calcio deve sopravvivere o no

L’ipotesi che una volta ripreso il campionato non ci sia più alcun positivo è francamente fantasiosa. Il Coronavirus è ben presente tra noi. Vivo e vegeto. Il caldo semmai contribuisce ad attenuare la sua forza. In estate non è che il virus che è alla base del raffreddore sparisce. E’ molto più debole. Contagia ma senza effetti. Nessun fa tamponi per vedere se ha il raffreddore, per questo non sapremo se e quanti sono positivi quando fa caldo.

Possiamo immaginare che siano i nuovi “positivi” nella quasi totalità asintomatici, o con sintomi minimi. Ma sappiamo bene che ci saranno tanti positivi. In serie A la stragrande maggioranza delle squadre è al nord, in regioni molto esposte. Se l’idea è quella di fermarsi al primo o al decimo positivo non vale neanche la pena di partire.

Che fare allora, mandiamo i giocatori allo sbaraglio? Assolutamente no, per amor di Dio. Ma non si possono non tener conto di alcune considerazioni. E in questo caso devono venire in aiuto gli esperti, ammesso che ce ne siano in questo ambito. Perché i mitici virologi diventati star della TV inizialmente hanno detto che l’epidemia non sarebbe mai arrivata in Italia. Adesso vanno dicendo che quando hanno detto certo cose non si aveva notizie di contagiati in Italia. Una risposta senza senso: all’esperto si chiede di prevedere, non di leggere un bollettino.

Ma torniamo a bomba. Gli esperti non possono limitarsi a dire che il contagio è ancora possibile. Lo sappiamo. Gli esperti devono dire se sarà virulento come a marzo, o, specie in estate, sarà molto blando. Bisogna capire se si vuole ripartire col calcio (lo so che è brutto dirlo, ma si tratta di una grande industria, conta più degli sport minori). Oppure se si vuole aspettare il rischio 0, che non ci sarà mai, neanche col vaccino. Ammesso che il vaccino si arrivi. Per l’AIDS stiamo ancora aspettando. E poi non tutti vorranno fare il vaccino. E nulla ci vieta di immaginare che il virus possa mutare, rendendo vano il vaccino stesso

Si può fare a meno del calcio? Sicuramente si, non è un bene di prima necessità. Se si pensa di riprendere è probabilmente il momento di farlo. Il caldo è il migliore alleato.