Il vento è cambiato. Ma la convalescenza continua

Una quindicina di giorni fa il Napoli questa partita l’avrebbe persa. Nel calcio l’inerzia fa la differenza. E’ come avere il vento alle spalle. Non è stato un bel Napoli. Sul 2-0 dopo un quarto d’ora avrebbe dovuto amministrare. Invece ha preso un gol straordinario ma assurdo. Col doppio vantaggio non esiste prendere gol in contropiede. Nella ripresa ha sofferto l’inenarrabile. Ma alla fine ha vinto meritatamente.

E’ un altro Napoli rispetto a quello amorfo di Ancelotti. Ha ordine (soprattutto ha un uomo d’ordine). Tutti remano nella stessa direzione, convinti. I primi 20 minuti sono in “sarrismo-style”. Demerito, sia ben chiaro della Sampdoria. Remissiva oltre ogni limite. Poi la gara è cambiata grazie ad una prodezza di Quagliarella. Gol pazzesco, per quanto assurdo, in contropiede.

Gli azzurri sono entrati in paura, senza motivo. Perché i doriani avevano una grande aggressività, e poco altro. Bisognava solo insistere, invece no.

Alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Certe cose però non vanno bene. Ma è quasi inevitabile, quando si è in convalescenza. La classifica si è accorciata. Ma in questo momento non ha senso guardarla. Si gioca partita per partita. Per provare a vincerle tutte.