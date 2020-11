In questo video che ritrae Maradona in un campo di pallavolo possiamo capire perchè il suo era davvero un talento unico

Un giocatore come Diego Armando Maradona nasce una volta ogni 100 anni, un talento che avrebbe saputo emozionarci in qualsiasi sport. In questo breve video lo vediamo in un campo di pallavolo che palleggia (a modo suo) alzando dei palloni perfetti agli schiacciatori in fase di riscaldamento. A D10S