Il solito Feltri: adesso pensa che siamo inferiori anche come quoziente intellettivo

Il tempo passa, e Feltri, anche se non lo ammetterà mai, ha capito di aver detto una cazzata enorme, quando ha parlato di “meridionali inferiori”. Ancora oggi su Libero ha ciurlato nel manico, nel disperato tentativo di “apparare”.

Ecco uno stralcio del suo editoriale:

“Come se fosse una novità che nel Mezzogiorno non vi sono ovunque infrastrutture adeguate ai tempi: per realizzare l’autostrada Salerno-Reggio Calabria c’è voluto un quarto di secolo, per arrivare a Matera con mezzi pubblici bisogna fare testamento, l’aeroporto reggino ha traffici limitati ed i voli lì destinati applicano tariffe esagerate.

Mi fermo qui per non tediarvi, ma ribadisco che l’arretratezza del Sud non è una mia invenzione basata su antipatia verso nostri connazionali che abitano da Roma in giù, bensì

una realtà indiscutibile di cui è colpevole una classe politica cieca e inetta che ha abbandonato terre meravigliose. Mai stati a Lecce? Per giungerci da Milano devi prendere l’aereo e atterrare a Brindisi. Poi sei costretto a usare la macchina per raggiungere la città salentina. Vi appare normale? Poi se io sostengo che alcuni meridionali vivono in condizioni di inferiorità a paragone del resto del Paese vengo sbranato, tacciato di sacrilegio. L’ordine dei giornalisti ha già annunciato che mi processerà perché ho dichiarato quanto è chiaro a

chiunque abbia occhi sani”.

Caro Feltri, sono pronto a sottoscrivere a sangue queste considerazioni. Vere al 100%. Potremmo anche discutere del perché ci siano queste differenze, ma non è questo il punto. Sono verità incontrovertibili, ma non hanno nullaa che vedere con quanto detto da Giordano. Delle due l’una: o sei un pessimo comunicatore (e non sembra), o stai ciurlando nel manico. Magari pensando che al Sud abbiamo anche un quoziente intellettivo inferiore…