Il segreto di Gattuso? Ha fatto l’esatto opposto di quanto fatto da Ancelotti

Gattuso magari sarà bravissimo, ma deve ancora dimostrarlo. Del resto è agli inizi della carriera e sin qui ha sempre avuto situazioni difficilissime da gestire. Il Palermo di Zamparini (che è proibitivo per tutti), un Pisa sull’orlo del fallimento. Un Milan disperato. Ed adesso un Napoli, potenziale seconda forza del campionato, ma devastato da Ancelotti.

Sin qui “Ringhio” ha messo sul piatto non solo la sua proverbiale grinta (e Dio solo sa quanto serviva), ma anche buon senso. Ha trovato un ambiete che sembrava la Beirut di qualche anno fa. Giocatori contro la società, società contro i giocatori, giocatori contro altri giocatori. E tifosi basiti, incazzati neri con tutti. Ci voleva un coraggio da… Gattuso per accettare l’incarico. L’ha fatto, e be presto si è reso conto che avrebbe inevitabilmente “sputtanato” il suo predecessore, che per altro è suo amico e mentore.

Gattuso è arrivato ed a differenza del suo predecessore ha fatto l’aziendalista vero: ossia ha fatto gli interessi dell’azienda. Ha fatto fare alla squadra quella preparazione che con Ancelotti non era mai stata fatta. Sapendo bene di andare incontro a difficoltà enormi all’inizio. Ha poi parlato in società, pretendendo i giusti correttivi sul mercato. Ha costretto il presidente a fare quel mercato che a gennaio non era mai stato fatto.

In un mese e mezzo il Napoli è un’altra squadra. Sta bene fisicamente (le statistiche dicono che corre molto più di prima, quasi il 10% in più). Ha un’organizzazione di gioco che con Ancelotti non si poteva neanche sognare. Adesso ognuno gioca nel suo ruolo (tranne Di Lorenzo, ma ora l’emergenza è finita): si può fare perché adesso tutti i ruoli sono coperti. E la squadra sembra di nuovo un blocco monolitico.

Ha fatto il contrario di quello che aveva fatto il suo predecessore. Per fortuna.