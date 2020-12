Il quotidiano As conferma i rumors: “Milik nel mirino dell’Atletico Madrid…”

Arkadiusz Milik si “gode” il riposo forzato impostogli dal Napoli, dopo essersi rifiutato di rinnovare il suo contratto.

Dal momento in cui la società partenopea l’ha escluso dalle liste per il campionato e l’Europa League, il polacco si limita ad allenarsi con il gruppo. Ma di partite ufficiali neanche l’ombra. Se non quelle con la Polonia.

Di fatto è ai margini della rosa. Proprio il concreto pericolo di perdere il treno per gli europei, però, avrebbe convinto il centravanti a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di accettare un trasferimento già a gennaio.

Piuttosto che aspettare comodamente la scadenza naturale del vincolo contrattuale il prossimo giugno e accasarsi altrove a parametro zero.

Secondo il quotidiano “As“, l’attaccante sarebbe finito in cima alla lista della spesa dell’Atletico Madrid. Le contemporanee assenze di Diego Costa, per infortunio, e Luis Suarez a causa del Covid hanno convinto i colchoneros della necessità di intervenire sul mercato di riparazione.

Uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, dunque, molto vicino agli eventi che riguardano specialmente i club della capitale conferma l’indiscrezione.

La squadra di Simeone vuole portare Milik sulle rive del Manzanarre, sponda Atletico…