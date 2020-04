Il potere logora chi non ce l’ha. Salvini ed i suoi accoliti sull’orlo di una crisi di buon senso

Salvini & company: alla ricerca del buon senso perduto

Proibire tutto è semplicissimo, la cosa più facile del mondo. Così come è semplice, semplicissimo, permettere tutto. La cosa difficile è mediare le posizioni, decidere cosa si può e cosa non si può fare. Non solo bisogna trovare un punto mediano, poi bisogna anche trovare le parole giuste. E non sempre è semplice, a dire il vero non lo è quasi mai.

Conte ha tanti difetti. Il primo, e non è colpa sua, quello di essere circondato da politici nella migliore delle ipotesi inesperti. Si trova in un momento storico che non ha precedenti. Attaccarlo è semplicissimo. Da una parte ci sono gli scienziati, che spingono per chiudere tutto. Dall’altro, spesso anche solo per motivi di opportunismo politico, chi vuole la ripresa immediata, senza freni.

Fidanzati, amanti, coppie di fatto: un groviglio infinito

Ieri è stato massacrato per il termine “congiunti”. Che oggettivamente non ha senso: ma nessuno si quelli che lo hanno criticato ha offerto un’alternativa. Il senso del provvedimento è chiaro: permettere che persone care che non si vedono tra loro da tempo possano farlo. L’esempio più classico è quello di permettere ai nonni di vedere i nipoti. Poi ci sono gli zii, semmai i cuginetti coi quali sei cresciuto insieme. E poi ci sono i fidanzati, coloro che hanno deciso di convivere senza sposarsi, perché non vogliono o perché non possono farlo. A pensarci bene non esiste una sola parola in grado di spiegare il tutto.

Il termine fidanzato non ha nulla di giuridico. Quando ci si dice fidanzati? Dal momento in cui ci si è scambiati il primo bacio? O quando si è presentati alla famiglia del partner? Magari quando ci si è scambiati promessa di matrimonio? E quando una relazione po’ dirsi stabile? Dopo un mese, un anno? E un litigio interrompe i termini oppure no? E in caso di famiglie allargate come quella di Pupo, che vive con moglie e concubina come ci si regola? Pupo, sembra di capire, può vedere le due donne. Ma le donne possono incontrarsi tra loro?

La barba in maschera, ed i sondaggi visti solo quando ti premiano

E’ chiaro che serve un po’ di buon senso. Quello che in questi mesi non è mancato al popolo. Parlo di quello napoletano per esperienza diretta, ma credo che lo stesso sia successo in tutta Italia.

Quando si pensa di mediare e scandire i tempi da qualche parte bisogna cominciare. Sapendo che chi resta fuori resterà deluso. Sapendo poi che in alcuni casi si cade nel ridicolo. Dal primo giugno riaprono barbieri e parrucchieri. Con obbligo di mascherina, è specificato, sia per gli operatori che per i clienti: come sarà possibile fare la barba a qualcuno? Discorso che va esteso ovviamente anche ai trattamenti estetici per donna, eccetera. Il buon senso è quello che in questi casi serve. Purtroppo quando si approfitta di tutto per fare polemica politica il buon senso non c’è.

Senaldi e la Azzolino, una critica a prescindere

Prendete il direttore di Libero, Senaldi. Per chi lo avesse dimenticato è quello che scrisse che avrebbe pasteggiato con champagne il giorno in cui l’ultimo napoletano avesse lasciato la Lombardia. Senaldi oggi ha sparato a zero sul ministro Azzolina rea di aver fatto assunzioni nella scuola con le scuole chiuse. In apparenza è una follia. Ma cosa sarebbe successo se non l’avesse fatto? A settembre si riaprono le scuole, ma gioco forza saranno con un numero minore di alunni per aule. Il che vuol dire che ci saranno più classi, ergo serviranno più professori. Cosa avrebbe scritto Senaldi se il primo settembre ci si fosse resi conto che non c’era un numero di professori sufficienti? A naso avrebbe attaccato il ministro che sapendo del problema non aveva provveduto.

La verità è una sola: siamo tutti bravi a criticare. E c’è anche da dire che di occasioni per farlo ne abbiamo a iosa. Ma lo facciamo solo quando serve alla parte politica che ci sta a cuore. Ieri sera Salvini era ospite da Porro. Commentando un sondaggio che diceva come Conte avesse il 54% dei consensi ha risposto: “Guardi che Zaia in Veneto è al 74%”. A questo punto il conduttore, Nicola Porro, deve essersi distratto. Ha osato chiedergli: “Qual è il gradimento in Lombardia per Fontana”? Su Rete 4, dove sono schierati come un sol uomo a difesa della Giunta lombarda, una domanda del genere è inammissibile. Ma Salvini (la faccia di “cuorno” non è acqua) non si è scomposto: “Non lo so, ho letto solo quello sul Veneto”. Ovviamente Porro non ha replicato.