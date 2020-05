Il peggio è passato: adesso decidono le regioni e non un Governo di incapaci

Il Governo sventola bandiera bianca. Si arrende e passa la palla alle Regioni. Il che, detto tra noi, non è male. La qualità media dei politici locali è decisamente superiore a quella dei colleghi nazionali. Non fosse altro che per il fatto che sono stati eletti, si sono presentati alle elezioni. Ci hanno messo la faccia. I Governatori sono stati eletti a furor di popolo. Ma anche per eleggere un consigliere è necessario che qualcuno si prenda la briga di scrivere il suo nome sulla scheda. Onorevoli e senatori sono sostanzialmente nominati. E poi ci sono alcune ulteriori aberrazioni.

Alzi la mano chi conosceva Conte due anni fa. Abbiamo un presidente del Consiglio che non è stato mai eletto neanche consigliere di Municipalità. Ma non è che il resto è meglio. I Cinque Stelle non sono portatori di voti propri. I voti sono di Grillo, che non è onorevole. Quelli del PD sono stati indicati da Renzi, che nel frattempo ha cambiato partito. Ed i risultati si vedono.

Fortunati i veneti, poveri lombardi

Comunque decidono i Governatori. Poveri lombardi, verrebbe da dire, che si ritrovano Fontana. Ma lo hanno votato, e chi è causa del suo male pianga se stesso. Fortunati e veneti, con Zaia. Ma va bene anche a Campania, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, per fare qualche nome. Sia ben chiara una cosa: non è una questione di partiti, ma di uomini. Zaia e Fontana sono dello stesso partito, ma tra loro c’è un abisso.

Certo qualche domanda c’è da farsela. Atteso che lo stato di emergenza è stato dichiarato il 31 gennaio, nessuno si è preoccupato di nulla. Non parliamo dei posti in Terapia Intensiva, ma almeno di mascherine per il personale medico. Uno dice: è stato dichiarato lo stato di emergenza, ma nessuno ci credeva. Del resto anche i professoroni giuravano che l’epidemia non sarebbe mai arrivata in Italia. Ma il punto è un altro. La chiusura totale (qui si parla italiano) è del 9 marzo. In due mesi nessuno ha pensato che prima o poi di doveva tornare a vivere? Possibile che a 24 ore dalla riapertura dei ristoranti, per dirne una, non si conosce il protocollo da seguire? Scusa: ma l’esercito di consulenti a cosa servivano?

Al Governo resta da decidere sul campionato di A e poco altro

Adesso la palla passa alle regioni. Che per fortuna, alcune almeno, qualcosa hanno fatto anche prima. Se in alcune regioni non c’è stata una strage il merito è dei governatori. Chi ha aspettato il Governo per la zona rossa, vedi Lombardia, ha avuto risultati devastanti.

Certo, non è che il Governo sparisce. Resta Spadafora che decide le sorti dello sport, ossia della serie A. Resta la Azzolina che decide per la scuola. Poco altro. Tra quello che decide da una parte l’Europa, e dall’altra le Regioni, resta ben poco da fare. Per fortuna.