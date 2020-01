Il Napoli paga gli errori. Quelli di mercato, e quelli sul campo. Ma anche la jella ci mette il suo

Il Napoli paga i suoi difetti, ma anche la jella nera

E’ difficile commentare una gara come questa tra Napoli e Inter. Vittoria strameritata, non ci sono dubbi, dei nerazzurri. Non ci sono 21 punti di differenza in classifica a metà campionato per caso. Da una parte una squadra, innanzitutto una squadra. Un complesso messo su per vincere, con criterio, avendo ben chiaro l’obiettivo da raggiungere. Un allenatore feroce e determinato, implacabile martello per i giocatori e per la società. Dall’altra buoni giocatori, ma messi in campo alla men peggio.

Da una parte una squadra timorosa, impacciata. Dall’altra un complesso in fiducia, cosciente dei propri mezzi. In casi del genere si sa in partenza come va a finire. E si sa anche da che parte girerà la fortuna. Perché se è vero, come assolutamente indubitabile quello che abbiamo scritto, è anche vero che al Napoli non gli dice bene nulla. Ha preso tre gol figli di errori dei singoli. Ma non errori tecnici, frutto della pressione avversaria. Tre papere di quelle che non hanno giustificazioni o motivazioni.

La differenza l’hanno fatto gli allenatori. Ovviamente non Gattuso…

Il primo gol nasce da uno scivolone di Di Lorenzo. Non aveva nessuno vicino a lui, ma è scivolato. Palla persa con la squadra in uscita, contropiede facile facile. Tiro fortissimo che tocca il palo e va dentro. Il secondo gol nasce da una papera di Meret, fino a quel momento il migliore degli azzurri. Capita, ai portieri giovani capita spesso, fa parte del processo di crescita. Il terzo gol è un infortunio di Manolas. Che avrebbe potuto far scivolare la palla, non aveva nessuno alle spalle. Ha invece tentato Dio solo sa cosa e l’ha messa su un piatto d’argento per Lautaro.

Uno dice: chi sbaglia paga, ed è vero. Solo che quando ti gira storto quando sbagli tu paghi sempre. Quando sbagliano gli altri non succede. E così Handanovic ad un certo punto si tiro di insigne ha fatto un errore tecnico pazzesco. Ma la palla invece di finire in porta si è docilmente fermato davanti a lui. E quando la punizione di Insigne ha toccato il legno è andata in alto, oltre la traversa. E mettiamoci anche un paio di gol sbagliati da Milik.

La sconfitta di sta tutta, l’abbiamo detto. Ma nulla ha girato per il verso giusto. Questo, errori a parte, è stato visto anche il livello dell’avversario, il miglior Napoli dell’anno, almeno in campionato. Adesso aspettiamo i rinforzi. Perché sfortuna a parte questa è un gruppo, ma non una squadra. Non ci voleva la riprova di stasera per dirlo. Non ci voleva uno scienziato per capirlo anche prima dell’inizio della stagione. La verità è che la differenza tra Napoli e Inter è negli allenatori. Conte ha preteso certi giocatori e li ha ottenuti. Ancelotti (Gattuso non ha colpe) ha in modo criminale (sportivamente parlando, ovvio) avallato scelte suicide della società I 21 punti di differenza in classifica nascono da qui.