Il Napoli paga dazio per una rivoluzione ritardata

Un Napoli così frenetico sul mercato non si era mai visto. E non parliamo solo delle sessioni di gennaio. De Laurentiis avrà tutti i difetti del mondo, ma non è certo uno che prende decisioni avventate. Specie quando si parla di soldi. Quindi se si è deciso a questo grande passo vuol dire due cose: la prima è che i soldi ci sono. Il suo mantra, dal giorno della presentazione è sempre stato quello di investire parte dei ricavi. Difficile credere che abbia cambiato idea.

La seconda considerazione da fare è che forse ha in parte capito la lezione. Nel calcio essere troppo conservativi non paga. Il presidente del Napoli ha sempre ripetuto di essere uno che ama i rapporti lunghi e consolidati. E porta sempre l’esempio del cinema dove con attori e registi è rimasto legato per lunghi periodi. Ha provato a fare la stessa cosa anche col calcio. Si era rifiutato di capire che un certo ciclo era finito. Il ciclo avviato nell’estate del 2013 da Benitez si è chiuso in un albergo a Firenze nella primavera del 2018.

Aver prolungato in modo artificiale quel ciclo è costato caro. Nel frattempo il valore del parco calciatori è calato sensibilmente. Avesse venduto qualcuno in quel momento, diciamo Hysaj, Koulibaly, Allan, magari anche Mertens e Callejon avrebbe incassato una cifra enorme. Che poteva essere investita per prendere giocatori fatti e finiti. A distanza di 18 mesi si trova nella necessità di fare la rivoluzione, costretto però a prendere giocatori di seconda fascia. Nella migliore delle ipotesi giovani di belle speranze.

I cantori del presidente in questi giorni stanno tessendo le lodi del “loro beniamino”. A tutti ricordano i soldi spesi in questa sessione di mercato. Nessuno ha speso come il Napoli. Il che da una parte è oggettivamente vero. Ma ci sono due ma. Il primo, e questo è un titolo di merito del presidente, è che si tratta di soldi già in cassa. Provenienti da cessioni fatte lo scorso anno in prestito con obbligo di riscatto. Il bilancio del Napoli non ne risentirà affatto. L’alta obiezione è più cogente. Si è speso molto, ma sono arrivati tantissimi giocatori. Il che vuol dire che per nessun giocatore è stata speso una cifra importante. Il Napoli spenderà magari 150 milioni. Ma non prende due top da 75 milioni l’uno, e neanche 3 buoni giocatori da 50. Nel prende 6 o 7, in un range dai 10 ai 25 milioni.

Si tratta di giocatori dalle buone in alcuni casi buonissime, potenzialità. Ma che inevitabilmente pagano dazio in materia di esperienza. E non essendo nessuno di loro arrivato da grandi piazze, sono a rischio. Lo diciamo sempre, ma è bene ripeterlo. Vendendo Cavani il Napoli investì in giocatori fatti e finiti, Reina, Higuain, Albiol, Callejon, lo stesso Mertens. Giocatori forti, non vecchi, ma temprati in grandi piazze. Vendendo Higuain il Napoli investì in giovani di belle speranze: Zielinski, Maksimovic, Diawara, Rog. Che tutto sommato non hanno dato nulla o quasi, almeno per il momento.

Certo, a Napoli sono arrivati nel frattempo anche giovani che dopo un ambientamento più o meno lungo hanno dato tantissimo. E’ il caso di Jorginho, Koulibaly, Ghoulam fino all’infortunio (tutti presi da Benitez e dal suo potentissimo procuratore!). Ma quando si prendono giovani è sempre un’incognita, e serve pazienza.