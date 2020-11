Il Napoli ha le sue colpe ma Valeri non convince nessuno

Ripercorriamo gli argomenti piú discussi della partita di cartello dell’ottava giornata di campionato.

Di sicuro Napoli – Milan è stato un match che ha mostrato ombre e limiti della squadra di Gattuso, su ciò non ci si può tirare indietro dall’ammetterlo. Si è visto come gli azzurri creino in continuazione occasioni ma senza però concretizzare. Limite constatato anche nelle scorse partite della stagione. Si è acclarato quanto servano centimetri in avanti in partite come quella di ieri e non solo, di come non sempre la soluzione è la tecnica e la velocità, ma anche il saper contendere una palla aerea in area avversaria. Al Napoli tutto questo è mancato ed è stato un grosso problema che ha dato tanti vantaggi agli avversari.

Mertens & co. sono stati limitati dai propri centimetri negli scontri contro Kjaer e Romagnoli, non si poteva contare sui cross in area e né tantomeno su una copertura; Koulibaly è sempre più esposto, con Gattuso, in avanti e prova a sfondare la fascia (a volte riuscendoci) ma lascia spesso un vuoto incolmabile indietro, Di Lorenzo conferma il suo momento di calo e il bisogno di quell’esterno di qualità si fa sentire; come si son fatte sentire le assenze di Victor Osimehn e Hysaj, giocatori sempre più al centro dei moduli di Ringhio.

C’è stato di sicuro un fattore, però, che ha cambiato le impostazioni del big match del San Paolo dell’ottava giornata di campionato: l’arbitro. Non è polemica ma solo un parere obiettivo, perché Paolo Valeri di Roma, per i tifosi partenopei e non solo, ha avuto il suo ruolo nella sconfitta a discapito del Napoli, un Napoli comunque non al massimo delle sue possibilità e qualità ma che si è dato da fare.

Gli episodi più in discussione sono il primo giallo a Bakayoko (che ha portato all’espulsione) e la gomitata di Zlatan Ibrahimovic a Koulibaly. L’ammonizione del numero 5 del centrocampo azzurro, avviene nel primo quarto d’ora di gioco e ha sicuramente condizionato le sorti del primo tempo di gara (difatti Tiémoué non ha affatto toccato Saelemaekers) di una partita tanto importante.

Minuto ’66: fallo duro del giocatore su Hernandez e rosso: inevitabilmente espellere un calciatore in una partita apertissima (Mertens aveva da poco accorciato le distanze) e con ancora mezz’ora di gioco davanti, è stato un errore madornale. Probabilmente la soluzione migliore sarebbe stata quella di lasciar correre senza prendere provvedimenti simili, ma solo tramite richiamo verbale, dimostrando di aver capito l’errore commesso nei primi 15 minuti.

Secondo episodio: due pesi due misure. L’attaccante svedese del Milan colpisce con una gomitata (definita dal tecnico Gattuso come un “colpo alla Mike Tyson”) sul centrale senegalese del Napoli Koulibaly. Un intervento se non da rosso, almeno da cartellino “arancione”; Valeri lascia correre senza alcun provvedimento per il milanista. Giusto? La risposta è categorica: no! E lo è per chiunque. Ibra meritava una punizione, che non è arrivata, e che con ogni probabilità ha destabilizzato il team azzurro che si è visto, ad un certo punto della gara, a giocare in 10 contro 12.

Napoli – Milan: 1-3, chapeau al 39enne attaccante svedese che alla sua età resta ancora un fuoriclasse d’altri tempi ma si può chiaramente affermare che la direzione della partita è stata pessima.