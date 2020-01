Il Napoli già in gravissimo, e colpevole, ritardo sul mercato

Siamo al 2 gennaio, ta 4 giorni c’è l’Inter. Gattuso si trova ad avere a disposizione la stessa squadra sgangherata della prima parte della stagione. Di qui alla fine del mercato il Napoli incontrerà oltre all’Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus. In più c’è la Coppa Italia col Perugia.

La storiella che il mercato chiude a fine gennaio non ha senso. Siamo in piena emergenza, per altro un’emergenza che si conosce da mesi. E’ ingiustificabile che ancora non sia stato definito nessun arrivo. Nemmeno quello del regista, che per altro a Napoli manca da un anno e mezzo.

Quando si è in emergenza si deve agire innanzitutto presto, sperando di non sbagliare. Sapendo che si dovrà pagare un prezzo più alto. Ma chi è causa del suo male pianga se stesso.

A questo punto non ci interessa neanche sapere chi ha fatto il macello estivo. Un mercato ridicolo. Diamo la colpa ad Ancelotti, che non c’è più. Per altro l’ex allenatore azzurro ha pubblicamente detto di aver condiviso ogni decisione. Ma adesso bisogna correre ai ripari. Abbiamo scritto che almeno un giocatore avrebbe dovuto essere a Castelvolturno già alla ripresa degli allenamenti lunedì scorso. Il Napoli è già in ritardo.

Squadre che sono avanti al Napoli già si sono mosse. Il Milan, che ha più problemi, ha fatto una mossa disperata, quella di riportare in rossonero un 38enne che da 2 anni è fuori dal grande calcio. Lo ha anche strapagato, 4 milioni netti per 6 mesi. Una mossa in apparenza illogica, ma che serve a dare una scossa all’ambiente. Il Napoli nulla. E’ ancora quello di Ancelotti.