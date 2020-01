Il Napoli fa il compitino, Damme pure: quello che serviva vedere

Il Napoli fa il compitino. Vince grazie a due rigori trasformati da Insigne. Va avanti in Coppa Italia. Con quello che passa il convento di questi tempi è già abbastanza. Per il resto c’è tempo.

Partita brutta come raramente è dato vedere. Il Perugia, squadra che arranca a metà classifica in B, si fa notare solo per il “casino” dei suoi tifosi. Splendidi, una sparuta pattuglia che ha cantato per tutti 95 minuti di gioco. In un San Paolo vuoto e silenzioso. Il Napoli, rigori a parte (e ce ne potevano stare un altro paio) non ha mai tirato in porta. Come i rivali, sia ben chiaro. Anche loro hanno tirato in porta solo su rigore, parato da Ospina. Ma nessuno si aspettava di più o di meglio, sia ben chiaro.

Due parole, giusto due, su Damme. Entrato al minuto 62, ha dimostrato subito buona personalità e padronanza del ruolo. Non ha fatto nulla di speciale, manco a dirlo. Ma è quello che probabilmente serviva al Napoli. Massimo due tocchi, passaggi mai più lunghi di dieci metri. Ma rapidi. L’esatto opposto di Fabian Ruiz. In più una discreta presenza in fase di non possesso. Tiene la posizione, ostacola, dà fastidio. Il tempo dirà se è un grande regista, oppure solo un buon giocatore, o magai un bidone. Ma di certo gioca nel ruolo che il Napoli, criminalmente, non ha mai coperto.