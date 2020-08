Il guardiolismo è morto, viva Guardiola

I grandi allenatori non sono quelli che vincono tutto. Sono quelli che lasciano una traccia di se nella storia del calcio. Guardiola è uno di questi. Come poco più di 30 anni fa lo fu Sacchi. Esiste un prima ed un dopo il loro avvento. Entrambi hanno vinto molto, Guardiola ha vinto moltissimo, ma entrambi hanno vinto avendo grandissime squadre. Il Milan di Sacchi, al di là dei meriti del tecnico, era uno squadrone costruito senza lesinare mezzi.

Il Barcellona di Guardiola è la conferma che di tanto in tanto ci sono fenomeni inspiegabili per cui tanti fenomeni si riuniscono senza un motivo preciso. Nel calcio avvenne agli inizi degli anni 70 con l’Ajax. Che aveva Cruyff, certo. Ma insieme al “Profeta del Gol” un numero impressionante di fenomeni. Krol, che a Napoli abbiamo conosciuto bene, in quella squadra per trovare spazio doveva adattarsi a fare il terzino sinistro.

A Napoli, anche se in un altro sport, la pallanuoto, abbiamo l’esempio del Posillipo. A cavallo tra la fine degli anni 70, ed il principio degli anni 80, ebbe, tutti insieme, una nidiata di fenomeni. Certo, grandi maestri, organizzazione, tradizione, tutto quello che volete. Ma non c’è una spiegazione logica al fatto che improvvisamente nascono e si ritrovano, tanti fenomeni.

Ma torniamo a monte, al discorso degli allenatori. Sacchi ha innovato il mondo del calcio. Dopo il suo avvento non si è giocato più come prima. Lo stesso di può dire di Guardiola. Adesso non c’è una squadra che non gioca palla da dietro. E tutte, chi più chi meno, alzano la linea del pressing. Prima del Barcellona di Guardiola non lo faceva quasi nessuno. In questo “Pep” ha cambiato il calcio. Come cambiò il calcio a suo tempo Gipo Viani che inventò il libero, o Herrera col catenaccio ed il contropiede.

Poi ci sono i contaminatori. Allenatori che non hanno una “visione”, ma creano un mix. In genere i “visionari” sono talmente innamorati della loro idea, che vanno avanti in modo ossessivo. L’Inter di Conte è un perfetto mix di “guardiolismo”, visto che gioca palla anche col portiere, e pressa altissimo. Ma non rinuncia al contropiede, avendo anche giocatori strutturati fisicamente. Uno come Lukaku con Guardiola non giocherebbe mai. Con Guardiola si è trovato malissimo Ibra.

Questa Champions ha segnato la fine del guardiolismo. Anche se qualcosa del tiki taka resta. Ma come sempre il calcio va avanti, senza invenzioni, ma utilizzando quelle dei grandi del passato. Fino alla nascita di un nuovo visionario, tra una trentina di anni, che cambierà modo di giocare, portando qualcosa di nuovo. Perché in fin dei conti non è vero che nel calcio non c’è più nulla da inventare. E’ solo difficilissimo farlo.