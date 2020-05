Il Fatto Quotidiano:” Da Milano una speranza nella lotta al CV19!”

Una speranza nella lotta al COVID 19 arriverebbe da Milano e più precisamente dall’Ospedale Sacco di Milano. Ecco la notizia, meglio dire la speranza, riportata dal Fatto Quotidiano.

Nella difficile caccia all ’identità di SarsCov2, una notizia di grande rilievo arriva dai laboratori di microbiologia dell’ospedale Sacco di Milano. Qui l’équipe coordinata dalla professoressa Maria Rita Gismondo ha chiuso il cerchio attorno a un dato allo stato inedito: il virus che ha messo in ginocchio buona parte del mondo non mostra di essere mutevole, ma al contrario decisamente stabile. Un risultato in fondo inaspettato ma certamente di importanza fondamentale sulla strada del nuovo vaccino. “È un buon inizio – spiega la professoressa Gismondo –, ma la strada è ancora lunga”. PER CAPIRE il senso di questa scoperta che a breve verrà pubblicata in un ampio studio, bisogna tornare alle origini del virus. La nuova Sars è un coronavirus e come tutti i patogeni di questo tipo (Sars e Mers) ha un profilo genomico composto da un unico filamento genetico, che abbiamo imparato essere l’Rna, differente dai batteri composti dalla classica doppia elica del Dna. Questa costituzione rende i virus a Rna molto mutevoli perché soggetti a errori durante la loro rapida fase di replicazione. Significa, in sintesi, che buona parte delle proteine mutano nel tempo.Qui il laboratorio di microbiologia ha analizzato dodici sequenze genomiche complete di virus isolati in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. L’analisi è stata fatta nel tempo e cioè studiando sequenze distribuite durante un intero mese. Il primo dato che è saltato all’occhio dei ricercatori è proprio la relativa stabilità del virus il quale, durante la sua fase di replicazione, mantiene fisse alcune proteine. Questa certezza rappresenta il pertugio che può metterci sulla buona strada per costruire un vaccino in tempi relativamente brevi. Il risultato inedito che tra pochi giorni sarà in pre-pubblicazione segue e completa un precedente studio, rivelato dal Fatto, coordinato dal professor Mario Clerici dell’u n iv e r s i t à Statale di Milano. Il report in questione ha analizzato e messo a confronto i genomi completi di SarsCov2 e del virus BatCoVRaTg13 che infetta i pipistrelli della specie Rhinolophus affinis. Tra i due vi è una coincidenza del 96%. Non totale, dunque. La differenza è stata rilevata ad esempio sulle proteine S, ovvero i cosiddetti Spikes che stanno sulla superfice del virus e che fungono da chiave d’accesso per entrare nelle cellule umane. Lo stesso studio, analizzando la struttura del virus, ha rivelato come alcune proteine di SarsCov2 restano immutate. In sostanza, si legge nel report pubblicato il 3 aprile scorso, “i risultati ottenuti hanno evidenziato che regioni diverse del genoma virale evolvono con una diversa velocità, in altre parole ci sono regioni genomiche che non tollerano (o tollerano poco) l’inserimento di mutazioni che possano portare ad un cambiamento nella sequenza proteica. Queste regioni rappresentano un buon target per lo sviluppo di antivirali e vaccini, appunto perché meno propense ad essere soggette a cambiamenti”. L’obiettivo del futuro vaccino sarà iniettare nel corpo umano parti di Dna che hanno dentro frazioni di Rna di SarsCov2 stimolando l’organismo a produrre anticorpi “neutralizzanti”in grado di bloccare le proteine S. Questi anticorpi sono stati individuati in laboratorio ma, ad esempio, non trovati in quelli prodotti dai pazienti Covid. Un recente studio cinese ha spiegato che su 285 pazienti analizzati il 100% ha prodotto anticorpi IgM o IgG. Una buona notizia ma non certo una scoperta rivoluzionaria. Anche in Italia e in particolare al Sacco a partire da quaranta tamponi positivi si sono individuati gli anticorpi per tutti i pazienti. Allo stato però questo non rappresenta una svolta, perché ancora non si conosce la durata di questi anticorpi e soprattutto non sappiamo se sono neutralizzanti. L’individuazioni di parti genomiche del virus che non cambiano sembra invece la strada maestra per la creazione di un vaccino.