Il diesse del Rijeka: “A Napoli per vincere”

Ai microfoni di Marte Sport Live, per la rubrica Voce di Popolo condotta da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, è intervenuto Ivan Mance, ex portiere croato e diesse del Rijeka.

Il direttore sportivo del club di Fiume ha parlato del difficile momento per la squadra legato soprattutto all’assenza di tanti calciatori: “Il nostro club è pieno di talenti, non sveliamo i tesserati risultati positivi per nascondere l’idea tattica in vista del match. A Napoli arriveranno tanti giovani e sarà per tutti noi un emozione giocare in uno stadio leggendario come il San Paolo”, afferma l’ex portiere. “Con il club azzurro non sarà facile ma noi scendiamo sempre in campo per vincere, è la mentalità delle squadre croate. Crediamo che in campo si giochi sempre in 11 contro 11. Il calcio è bello perché sorprendente quindi staremo a vedere chi l’avrà vinta”.

Non mancano elogi al tecnico Gattuso e un riferimento all’ultima partita con il Milan: “Tutti vorrebbero Gattuso, è un allenatore pieno di grinta e un grande motivatore, oltre ad essere un bravissimo professionista. Con i rossoneri il Napoli meritava una larga vittoria che non è arrivata anche per via di episodi discutibili”.