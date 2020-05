Il contratto Mertens specchio dei problemi del Napoli

Il contratto di Mertens è la plastica dimostrazione di come sia difficile vincere a Napoli. Ed in questo caso, credeteci, De Laurentiis non c’entra nulla. Mertens ha 33 ani. In 7 anni a Napoli ha fatto grandissime cose, è entrato nel cuore dei tifosi. Ha scritto la storia di questa società, al prossimo gol avrà battuto tutti i record in materia. E’ un idolo, che per di più adora la città. I tifosi reclamo la sua conferma, quasi la pretendono. Il presidente azzurro sa che se dovesse perdere il giocatore per lui sarebbero problemi. Ed il problema, tutto napoletano, è questo.

I tifosi non pretendono la conferma di Mertens per quello che potrà fare di qui in avanti in maglia azzurra. La pretendono per quello che ha fatto in passato. Per il suo modo di essere diventato più napoletano di tanti napoletani. Purtroppo questo non aiuta la società.

Nel calcio come negli affari essere i sentimentalismi non pagano. Anzi, sono un macigno. Alla Juve, per capirci, un problema del genere non esiste. La società non si fa scrupoli di nessun tipo. Anche quando si tratta di mettere alla porta uno come Del Piero, o Buffon. Anche quando si tratta di riprendere Bonucci contro la volontà dei tifosi. Si fanno valutazioni esclusivamente tecniche o economiche. Il resto non conta.