Il ciclo è finito, andate in pace. Ma guai a sbagliare di nuovo

A Barcellona i è chiuso definitivamente un ciclo. Un ciclo che era finito due anni fa, tenuto in vita in modo artificiale. Con un costo altissimo. Il Napoli costruito da Benitez ed esaltato da Sarri è finito in un albergo di Firenze. A quel punto bisognava avere il coraggio di prenderne atto. Si vendevano, bene, benissimo, alcuni giocatori, e di poteva rifare la squadra.

Invece si è voluto andare avanti. Due anni sostanzialmente persi. Anche se la Coppa Italia vinta quest’anno ha un peso specifico altissimo nella scarsa bacheca azzurra. Il calcio non è una scienza esatta, ma ha le sue regole. Una squadra si rinforza anche vendendo i pezzi pregiati. Se si hanno le idee chiare, e non si pensa solo alle speculazioni economiche. Ieri hanno chiuso la loro parentesi azzurra Koulibaly, Allan, Callejon, oltre a qualche altro. Passi per Callejon, ma Koulibaly e Allan potevano essere venduti a prezzo stratosferico. Adesso non diciamo che andranno via per pochi spiccioli. Ma il loro valore è dimezzato.

Quando c’è l’offerta giusta bisogna vendere. Ma poi bisogna saper investire i soldi. Lo fece bene il Napoli con Benitez. Coi soldi incassati dalla cessione di Cavani prese giocatori fatti e finiti, seppur ancora giovani. Quando è andato via Higuain si puntò su giovani di belle speranze. A distanza di 4 anni qual è stato il rendimento di Zielinski, Maksimovic, Rog, Diawara? Non pensate al valore di mercato, che sarà anche cresciuto. Ma alla squadra cosa hanno dato? Zielinski ha fatto intravedere grandi doti, ma far intravedere è un conto, farle vedere è altro. Stesso discorso, più o meno, per gli altri giocatori. In quattro anni hanno dato poco, pochissimo, quasi nulla in concreto.