Il calcio specchio dell’Italia: siamo in balia di una classe politica totalmente inadeguata

Il calcio in Italia soprattutto è la metafora della vita. In un Paese storicamente diviso in Comuni spesso in guerra tra loro, una partita è la riproposizione incruenta di quelle che erano le battaglie. Due “eserciti” che mi muovono sopra un prato. Oggi, in tempi di Convid19, è lo specchio dell’incapacità dei politici.

Non ci voleva un genio per capire che ci sarebbe stata la rivolta contro il protocollo indicato per la ripresa degli allenamenti. Due i punti che ci siamo permessi di sottolineare dal primo momento. Il primo: la responsabilità, anche penale, dei medici sociali. Una follia. Il secondo: al primo positivo tutta la squadra in quarantena. Anche la storia del maxi ritiro è poco convincente: ma almeno non è irrealizzabile. Sta di fatto che prima ancora che si ripartisse di gruppo (Lazio esclusa, ma Lotito è Lotito!) è venuto fuori il bubbone.

Il tutto per lo sconcerto del ministro tentenna, al secolo Spadafora. Lui dovrebbe essere l’uomo della sintesi tra due posizioni. Da una parte quello dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’altro quello delle società. I primi, è il loro compito, dettano le condizioni per garantire più o meno il rischio “0”. Le seconde pensano ai loro interessi, ossia a far ripartire il baraccone. Fosse per gli scienziati non si giocherebbe. Le società lo farebbero a porte aperte, dinanzi ad una folla oceanica.

Spadafora, poverino, non sa che pesci prendere. Purtroppo per lui in questo momento deve decidere cosa fare. Deve fare una sintesi tra le parti. E far ripartire il baraccone.

Spadafora non è il solo politico (si fa per dire) in balia della situazione. Tutto il Governo non sa che pesci prendere. Lo si vede in tutti gli ambiti. Prendete la storia della riapertura dei ristoranti. Alle condizioni poste dall’ISS non conviene riaprire. Si perderebbero il 60% dei coperti. A parità, più o meno, di costi, un crollo verticale delle entrate. A meno che non si pensi di aumentare i prezzi. A Napoli con 10 euro ti fai in linea di massima tranquillamente pizza e birra. Non in un locale di lusso, ma nella stragrande maggioranza delle pizzerie si. Per pareggiare i conti adesso pizza e birra non potrebbero costare meno di 25 euro.

Stesso discorso per il mare. Oggi 2 persone in linea di massima con 20 euro prendono due lettini ed un ombrellone. Adesso ne servirebbero una cinquantina. Senza trascurare un altro aspetto: il caos all’ingresso. Si parla di prenotazioni e via discorrendo. Come se fosse facile. A Napoli in alcuni uffici postali c’è gente che la mattina fa incetta di bigliettini di prenotazione, e poi li rivende. Potrebbe accadere lo stesso fuori dai lidi. Poi che si fa, si paga alla prenotazione, semmai col rischio di beccare la pioggia? Non ci sono alternative, altrimenti ci sarà qualcuno che prenoterà tutti i giorni, e chi se ne frega.

Spadafora in questo momento è sotto le luci della ribalta perché parliamo di calcio. Ma sono tutti i sulla stessa barca. Diciamoci la verità. Oggi sarebbe difficile anche per Andreotti, De Gasperi, Craxi eccetera. Figurarsi questi qui che sanno a stento il loro nome. Siamo difronte ad un problema matematico che sarebbe complicatissimo per un collegio di docenti universitari. E a risolverlo è stato chiamata una prima elementare.