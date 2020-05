Il calcio al tempo del Covid19 sempre più nel marasma: ci mancavano i Governatori!

Per il calcio italiano la situazione è decisamente grave, fortunatamente non è seria. Oltre al ministro “tentenna”, e alle società in ordine sparso, TV, sponsor e quanti altri, ecco i presidenti di Regione. Cosa c’entrano i presidenti di regione? Nulla, ovviamente, ma figurarsi se in questo momento storico potevano non entrare in questa partita che mediaticamente è straordinaria. Ha iniziato il Governatore emiliano, che ha pensato bene di dare alle sue squadre, Bologna, Spal, Parma e Sassuolo il permesso di allenarsi da lunedì. A ruota pare ci sia anche il Lazio (che per inciso è anche il segretario del PD, ma questo non conta). A ruota, state certi, ci andranno tutti gli altri.

Certo tutti gli altri: nessuno può correre il rischio di diventare inviso ai tifosi delle squadre locali. Tifosi che poi diventano elettori. Mentre il ministro “tentenna” sperava che fossero le squadre a fermarsi, i governatori hanno deciso per lui. Possono farlo? A naso no. Se è vero che le ordinanze regionali possono al massimo essere più restrittive di quelle nazionali, siamo oltre il lecito.

Siamo più o meno sulla stessa lunghezza d’onda dei bar calabresi, aperti dal governatore, a dispetto del Governo. Per assurdo, ma non troppo, la storia del calcio necessita maggiormente di una guida univoca. I bar si possono aprire in Calabria, dove il contagio sostanzialmente non c’è. E possono al tempo stesso essere chiusi in Lombardia, non c’è problema. Una differenza regionale ci sta, anzi è assurdo che non ci sia. Ma nel calcio no. Nel calcio le regole dovrebbero essere uguali per tutti.

Se si allenano Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna, Lecce eccetera, è giusto che si allenino anche Atalanta e Brescia. Magari il Governatore Fontana che non si è fatto problemi a mandare infetti nelle RSA potrebbe anche accettare. Ma sindaci e prefetti? Potremmo avere una situazione paradossale, con alcune squadre che possono allenarsi ed altre no. Ne’ è ipotizzabile che Atalanta e Brescia possano allenarsi fuori regione: chi vorrebbe un gruppo di 60 persone che arrivano dall’epicentro dell’epidemia?

La situazione è assurda, ma lo abbiamo detto in premessa: la situazione è drammatica, me per fortuna non è seria!