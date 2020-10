Il buon senso non abita nel pianeta calcio italiano

Se uno sperava nel buon senso da parte della Lega di A è stato servito. Genoa-Torino non si gioca sabato, e sin qui ci siamo. Per il resto bastano 12 giocatori di movimento, più un portiere “sani”, e si gioca. Altrimenti la squadra in questione ha diritto a chiedere il rinvio della partita. Una sola volta però, altrimenti perderà 3-0 a tavolino.

La logica di questa delibera è evidente: il campionato deve andare avanti a prescindere da tutto e da tutti. Le date sono quelle, non c’è nulla da fare. Chi si ammala è perduto. Anche se non c’è alcuna responsabilità. Una cosa senza senso. Per di più scritta coi piedi. Bastava dire: non è previsto il rinvio delle partite, a prescindere dal numero dei contagiati di una squadra. Ma la storia che il rinvio possa essere chiesto una sola volta è senza senso.

Una persona positiva deve essere posta in isolamento per 14 giorni. Sono almeno 2 partite di campionato, tre se c’è il turno infrasettimanale. Poi deve risultare negativo a 2 tamponi. Fate un po’ i conti. Il Genoa ha 11 giocatori positivi. Tamponi fatti martedì. Rinviata la partita col Torino, solo grazie alle sosta per le nazionali eviteranno il problema la settimana successiva. Ma non sempre c’è la nazionale.

E’ chiaro che nessuna squadra darà mai forfait. A costo di mandare in campo la squadra mini-giovanissimi. Saltare una partita costa non solo la sconfitta a tavolino. C’è il punto di penalizzazione, il mancato incasso (giocando a porte chiuse il problema non c’è). Ma c’è da fare i conti con le emittenti TV.

Ora i contagi non avvengono solo grazie a comportamenti irresponsabili. Il pericolo è dietro l’angolo. I giocatori hanno quasi sempre i figli in età scolastica. Nelle scuole il rischio di contagio è altissimo. Possono essere loro in quarantena, ma figli e mogli escono.

Per altro questa astrusa norma non garantisce nulla. In linea teorica una squadra, diciamo il Napoli, può usufruire una volta della possibilità di rinviare la partita. Ma può capitare che chi deve giocare contro il Napoli abbia “il problema” prima della gara con gli azzurri. Per assurdo possiamo arrivare fino al rinvio di 20 partite di una sola squadra. E’ un caso limite, impossibile che si realizzi. Ma teoricamente possibile. Come la mettiamo nome?

La realtà è una sola: la Lega non aveva alternative. L’idea di rinviare le gare per qualche positivo in squadra era impossibile da attuare. Ma la formula usata è allucinante. Bastava dire: si gioca sempre. Così è ridicolo.