Il buon senso grande assente: non sono gli scienziati che possono decidere cosa fare

C’è un grande assente in Italia in questa epidemia: il buon senso che dovrebbe essere proprio della politica. Fateci caso: i grandi protagonisti sono altri. In primis i virologi, epidemiologi, infettivologi, e Dio solo quanti altri “ologi”. Sin qui non ne hanno indovinata una, eppure sono pronti a dettare le regole per la ripresa. Regole una più assurda delle altre. Perché quando si è “ologi” si ha uno sguardo miope del mondo. Si vede solo quello che si pretende di sapere.

Abbiamo scoperto che in estate potremo andare al mare. Ma con guanti, mascherine, nascosti dietro pannelli Plexiglass. Qualcuno si è anche divertito a disegnare le nuove spiagge. Bellissime. Spazi ampissimi tra un ombrellone e l’altro, con questi pannelli meravigliosi a dividere le varie postazioni. Uno già ci si vede, a fine luglio, quando all’ombra ci sono 40 gradi e non tira un alito di vento al sole, coperti, e protetti dal Plexiglass. Magari non ci si abbronza, di certo si dimagrisce, l’effetto sauna è garantito.

Gli “ologi” poi non hanno specificato dove si troveranno spiagge del genere. Magari in Polinesia certi spazi si trovano. Sulla riviera romagnola forse no. A Sorrento, Ischia, Baia Domitia no di certo, non ci sono questi spazi. Diciamo che ogni Lido che normalmente può ospitare 100 ombrelloni (facciamo cifra tonda) ne potrebbe ospitare una trentina. A questo punto cosa succede? Via libera ai primi che arrivano sulla spiaggia? O si mettono i posti all’asta? La prima idea è pericolosa: ci sarebbero pericolosissimi affollamenti notturni per prendere l’ombrellone. Nel secondo caso la spiaggia sarebbe solo per i ricchi, e non ci sembra una bella idea.

Restano poi un paio di problemi. Ok per gli ombrelloni con recinto familiare. Ma quando poi si deve fare una doccia che si fa? Laddove su una spiaggia normale ce ne sono 4, 5, ce ne vorrebbero una trentina, una per gruppo familiare?

Ma se vi fa sorridere (amaramente) la spiaggia nell’era Cvid19, non avete idea di cosa dovrebbero essere i ristoranti.



Passi per il distanziamento sociale, ci sta. Quindi una sala medio grande non avrebbe più i soliti 100 coperti, ma diciamo una trentina. Quindi o si va in fallimento perché non si coprono i costi, o si fallisce perché non ci saranno clienti, visto che i prezzi saranno triplicati. Ma questo è niente. Qualche “ologo” ha pensato bene di disegnare i nuovi ristoranti. Ed ecco che torna il Plexiglass. Non solo tavoli a distanza di sicurezza. Ma anche pannelli a separare i vari commensali. Immaginate la scena: cena a lume di candela, ma un pannello a dividere la coppia. Coppia che magari vive insieme, divide lo stesso letto, ma al ristorante deve stare a distanza di sicurezza… Qualcuno di voi andrebbe a cena fuori a queste condizioni?

Si parla di fase 1, fase 2. magari fase 10- Ma senza buonsenso non si va da nessuna parte.