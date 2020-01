I tifosi della Juve pronti a tifare Napoli: che tristezza!

Domani sera i tifosi della Juve tiferanno per il Napoli. Fa parte del gioco. Il nemico del mio nemico è mio amico. Però che tristezza. Per anni il Napoli è stata l’ossessione dei tifosi bianconeri. Non c’era partita in Italia o in Europa in cui un gruppo (numeroso) di imbecilli non invitasse il Vesuvio a fare quello che tutti sanno. Il Napoli era il nemico. Gli azzurri in questi anni non hanno quasi mai vinto, infin dei conti la Juve ha lasciato briciole, una Coppa Italia ai tempi di Mazzarri, ed una SuperCoppa con Benitez. Il Napoli ha vinto, sempre con Benitez un’altra Coppa Italia. Ma contro la Fiorentina non faceva effetto. Mettiamoci anche due trofei vinti al netto del doping arbitrale, la SuperCoppa di Pechino, e lo scudetto del 2018. Poca roba rispetto a loro.

C’è poi la madre di tutte le partite, quella dell’aprile di due anni fa decisa dal gol di Koulibaly nei minuti finali. Un sogno per gli azzurri, un incubo per loro. I tifosi si sentirono in dovere (sic!) di “incistire” i giocatori per la vergogna. E poi accadde quello che tutti ricordiamo a San Siro (maledetto sia Orsato!).

Loro vincevano sempre, eppure il Napoli era una sorta di ossessione. Invidiavano il bel gioco che sia con Mazzarri, che con Benitez, oltre che con Sarri, il Napoli aveva, e loro no.

Adesso pare tutto finito. Domani sera loro, i gobbi, tiferanno per il Napoli. Che tristezza