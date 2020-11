Hugo Maradona contro Mughini a Live Non È La D’Urso

Incontro carico di tensione quello a Live Non É La D’Urso, nel salotto Giampiero Mughini che si trova in collegamento diretto a tu per tu con il fratello di Diego Maradona, Hugo. Sotto accusa le dichiarazioni dell’opinionista in una recente dichiarazione dopo la morte del campione lo scorso 25 Novembre: “Non facciamone un santo, Maradona era un cocainomane”.

Parole decisamente poco felici in un momento tanto delicato per la famiglia dell’ormai defunto Diez e dei suoi ammiratori. Hugo Maradona esordisce: “Non è bello quello che hai detto, mio fratello ha sbagliato ma ha dato anche tanto. Non si fa così e non puoi parlare in questo modo alla mia famiglia”.

Mughini in sua difesa ammette: “Mi sono pentito dopo cinque minuti dalla mia dichiarazione, ho sbagliato e lo ammetto. Nessuno dovrebbe giudicare il privato delle persone, soprattutto quello di un professionista che ha fatto la storia del calcio, lo ribadirei 50 volte. Ovviamente chiedo scusa a tutti per le mie riflessioni infelici”.

Non è stato sicuramente un bel modo quello di ricordare Diego Armando Maradona quello dell’irriverente giornalista catanese. In questo caso si è trovato di fronte ad una situazione che lo ha messo in evidente difficoltà, difficoltà che potrebbe servire da monito a chi invece continua a giudicare un uomo per le proprie debolezze.