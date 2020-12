Granada: ecco chi fa la differenza tra gli avversari del Napoli in Europa League

Dall’urna di Nyon salta fuori il Granada. Nei Sedicesimi di Europa League, dunque, il Napoli dovrà vedersela con gli spagnoli, alla loro prima esperienza nelle Coppe.

Un avversario nient’affatto da sottovalutare. Che adotta un 4-1-4-1 molto fisico, ostico da affrontare.

Con alcuni punti di forza ed almeno un paio di giocatori da cui guardarsi.

Le due anime dei rojiblancós

L’architetto degli andalusi è Diego Martínez, tecnico allevato nella cantera del Siviglia. Passato dall’Osasuna, prima di approdare ai rojiblancós e riportarli in Liga.

Dando uno sguardo approfondito all’avversario degli azzurri, saltano innanzitutto all’occhio Roberto Soldado e Antonio Puertas. Che rappresentano al meglio le contraddizioni che convivono all’interno della squadra.

L’ex attaccante di Valencia, Tottenham e Villarreal fa idealmente da ponte tra le velleità di continuare a crescere e l’anima operaia. Quel Puertas, simbolo del Granada, capace di segnare in tutte le categorie: dalla Segunda División B fino alla Liga.

Herrera e l’apprendistato con Pirlo

Il Napoli poi dovrà prestare particolare attenzione a Yangel Herrera. Centrocampista più di qualità che di quantità.

Il ventiduenne, in prestito ai biancorossi dal Manchester City, venne acquistato dal City Football Group, la holding che supervisiona la rete di club globalmente integrati tra loro e collegati ai Cityzens, prim’ancora che arrivasse ad affermarsi ad alti livelli.

Il suo talento non passa inosservato. In effetti, quando il City decise di investire su di lui 2 milioni di sterline, Herrera aveva 19 anni e soltanto poche apparizioni in patria con l’Atletico Venezuela.

Girato subito in prestito alla franchise statunitense del gruppo, il New York City, ha maturato un’importante esperienza nel 4-3-3 di Patrick Vieira, che l’ha impiegato soprattutto da mezz’ala.

Nella MLS s’è subito messo in mostra per la sua intelligenza tattica. Herrera, infatti, è un giocatore cerebrale. Un’attitudine sviluppata giocando di fianco ad Andrea Pirlo.

Che l’ha fatto spiccare al di sopra del contesto generale durante il Mondiale Under 20 del 2017, in Corea del Sud. Da capitano della sua Nazionale, Herrera conduce la Vinotinto in finale.

Dove, allo stadio di Suwon, al culmine di una partita tiratissima, la squadra allenata da Rafael Dudamel si arrenderà all’Inghilterra.

Terminato l’apprendistato nella Grande Mela, il venezuelano viene girato all’Huesca, in Segunda División, prima di accasarsi al Granada lo scorso anno.

Secondo uno studio effettuato dall’Osservatorio CIES, che ha analizzato tutti i falli commessi nelle cinque principali leghe europee (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1), risulta il secondo giocatore a subire il maggior numero di interventi scorretti. Su di lui, infatti, gli avversari commettono un fallo ogni 21 minuti e 24 secondi.

Il primo di questa particolare classifica, ovviamente, non poteva essere che Neymar. I numeri raccolti sul brasiliano sfumano sensibilmente quella fama di simulatore che ne accompagna la carriera. In realtà, ogni 20 minuti e 39 secondi la stella del Psg subisce un colpo violento.

Machis, poche tracce in Serie A

L’altro venezuelano del Granada, l’ala Darwin Machis, a segno tre volte in Europa League, è già apparso nel nostro campionato.

Effettivamente, il classe ’93 ha maturato un’esperienza all’Udinese tutt’altro che indimenticabile. Intrecciando il suo destino con quello del 36enne Julio Velázquez, all’epoca il più giovane tecnico della Serie A. Che nell’estate 2018, da perfetto sconosciuto in Italia, viene nominato a sorpresa sulla panchina dei friulani. Dopo due anni sostanzialmente anonimi all’Alcorcón.

Come Velázquez, arriva pure Machis dalla Segunda División. Specificatamente dal Granada, società della stessa famiglia Pozzo. Che poi cederanno le loro quote all’attuale proprietario: il magnate cinese Jiang Lizhang.

In precampionato si rivela uno dei migliori tra i nuovi acquisti. Un attaccante esterno abile tecnicamente, dotato di gamba, In grado di puntare l’uomo e creare superiorità numerica in fascia.

I due sembrano in sintonia. Tant’è vero che Machis supera il più quotato Pussetto nelle gerarchie bianconere.

Dopo un gol contro il Benevento, in Coppa Italia, che non salva comunque i friulani dall’eliminazione, la squadra di Velazquez colleziona una striscia di risultati negativi. Che ne determinano l’esonero a metà novembre, con un ruolino di marcia abbastanza deludente: 9 miseri punti in 12 partite.

Così, a gennaio Machis va in prestito al Cadice. Nel luglio 2019 torna al Granada a titolo definitivo per circa 3.5 milioni di euro.

L’incontro con Diego Martínez, che l’ha utilizzato costantemente da esterno sinistro d’attacco, è decisivo per la sua rinascita.

Segui anche PerSempreCalcio