Giuntoli: “Stasera cercheremo di onorare Diego nel suo tempio”

Ai microfoni di Sky Calcio Show ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, il quale ha espresso la sua sulla partita con la Roma e sulla morte di Diego: ” è stata una settimana dolorosa ma oggi siamo nel tempio di Diego e cercheremo di onorarlo. In questi giorni le tv ci hanno condannato, nonostante la buona prestazione con il Milan, episodi a parte. Stiamo cercando in tutti i modi di ritornare competitivi e vogliamo farlo ritornando subito in Champions. Ricordo di Diego? La punizione a Tassoni era una sfida alla fisica, riuscì a colpire la palla con una tale delicatezza nonostante quei palloni molto pesanti”.