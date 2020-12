Giuntoli: “Sono tutte partite verità. Osimhen? Speriamo di averlo a gennaio”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, si è espresso ai microfoni di Sky, riguardo l’imminente sfida all’Olimpico con la Lazio e il mercato di gennaio. Ecco le sue parole: “Sono tutte partite-verità, c’è un grande equilibrio. Ci vuole sangue freddo, analizzare bene e poi chi sarà più bravo arriverà in fondo agli obiettivi prefissati. Rabbia post Inter? “Sono tutte partite-verità, c’è un grande equilibrio. Ci vuole sangue freddo, analizzare bene e poi chi sarà più bravo arriverà in fondo agli obiettivi prefissati. Osimhen? Non è ancora in perfette condizioni, il nostro augurio è quello di riaverlo in gennaio. Noi lo aspettiamo i primi di gennaio, vediamo in che condizioni sarà quando rientrerà da noi”. Milik? “Il mercato è un punto di domanda per tutti. Noi crediamo che l’attaccante faccia comodo a tante squadre, siamo convinti che troveremo la soluzione. Credo che voglia andare a giocare per essere pronto per l’Europeo, questa è la sua volontà”.