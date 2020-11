Giuntoli: “Match scudetto? Non dopo 8 partite. Si parlava di Ibra con Ancelotti”

Ai microfoni di Sky Calcio Show, nel prepartita di Napoli-Milan ha parlato anche il d.s. del Napoli, Cristiano Giuntoli, il quale ha risposto ad alcune domande riguardo la partita e il mercato, ecco le parole: “Ibra? se ne parlava con Ancelotti, ma poi abbiamo preso altre strade. Partita scudetto? Non dopo solo 8 partite, ogni partita è un indicatore in base ai nostri progressi. Bakayoko? Rino ci disse che era un ragazzo splendido, è stata una grande occasione di mercato.” Il direttore sportivo inoltre conclude riguardo il mercato di Arkadiusz Milik a gennaio :“sarà un tesoretto per molte squadre che cercano attaccanti a gennaio e noi saremo pronti”.