Giuntoli: “Gara delicata, bisogna continuare a vincere “

Nel prepartita Sky è intervenuto ai microfoni il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, per parlare della partita degli azzurri in campo contro i doriani, ecco le sue parole: “Dobbiamo continuare nel percorso intrapreso da un po’ di tempo, siamo sulla strada giusta. Siamo chiamati a fare una grande prestazione per continuare. E’ una partita delicata e complicata, una vittoria rappresenterebbe poco nel cammino che abbiamo in mente noi. Bisogna vincere e vincere ancora”.