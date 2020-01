Giuntoli è pronto a mettere a segno un altro colpo

Napoli in trattativa avanzata per vestire d’azzurro Kōstas Tsimikas. Offerta di 12,5 milioni all’Olympiacos per il terzino sinistro greco, 23 anni. La richiesta fatta dal club del Pireo è di 15, le parti sono vicine. Il giocatore è nel giro della nazionale ellenica (3 presenze) e in questo inizio di stagione ha raccolto con il suo club 26 presenze, servendo 6 assist