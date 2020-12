Ghoulam: “Voglio dare il mio contributo al Napoli…”

Faouzi Ghoulam è stato il padrone indiscusso della fascia sinistra del Napoli, almeno fino a quando quella maledetta serata di Champions il suo ginocchio ha fatto crack.

Adesso che è tornato, il primo pensiero non poteva che essere di gioia: “Sono contento. L’allenatore mi da più minutaggio ed io me lo prendo ben volentieri...”.

Sentirsi nuovamente un giocatore a pieno titolo non è stato affatto facile. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, infatti, l’algerino ha confessato le difficoltà che ha dovuto affrontare per superare i postumi dell’infortunio: “Aspettavo da tempo questo momento. Sono felice di essere rientrato dal primo minuto. Tornare a giocare da titolare è un sollievo. Una sensazione che mi trasmette tanta fiducia. Devo cercare di mettere quanti più minuti nelle gambe, per poter avere la condizione giusta. Mi sto allenando bene e sono contento di potermi finalmente esprimere in campo...”.

Nel consueto appuntamento con la trasmissione RadioGoal, Ghoulam ha analizzato la gara con l’Az Alkmaar: “Avremmo meritato di vincere, ma non siamo riusciti a chiudere la gara. L’AZ non è una squadra facile. Si è dimostrato un avversario forte e di livello. Speravamo di chiudere il discorso qualificazione. Loro sono stati molto bravi a raddrizzare la partita. Peccato, ma meglio un punto che niente...”.

Dalle frequenze della radio ufficiale del Napoli, il terzino algerino spende parole al miele per la compattezza del gruppo e per il suo allenatore: “Il gruppo è solido e possiamo far bene sia in Europa che in campionato. Gattuso ci sta dando una idea precisa e una solidità di squadra. Il mister ci ha portato una mentalità giusta ed ha preso la squadra in un momento in cui eravamo molto giù moralmente un anno fa…”.

Traspare voglia di riscatto. Ghoulam è un guerriero che ne ha superate davvero tante. E come tale, consapevole che il Napoli debba lottare su tutti i fronti. Quindi, subito sotto con il campionato. Testa al Crotone: “Tutte le competizioni sono per noi importanti: dobbiamo dare il 100% e dare sempre il massimo in campo. A Crotone non vogliamo lasciare punti per strada. Questo campionato è strano, dobbiamo cercare continuità di gioco e di risultati se vogliamo ottenere qualcosa di importante…“.

La ricetta dell’algerino appare sin troppo semplice: “Bisogna interpretate al massimo ogni partita perchè la qualità deve essere aiutata dalla personalità e dal carattere. Se riusciremo a seguire questo percorso di crescita, possiamo arrivare in alto…”.

Il sistema di gioco conta, ma la mentalità è ancora più importante: “4-2-3-1 o 4-3-3 è uguale per noi, dipende dal nostro modo di interpretare le partite. Dobbiamo avere continuità. Vittorie chiamano altre vittorie, lo sappiamo. Siamo completi e sappiamo di essere una grande squadra…“.

Ghoulam ribadisce l’importanza del pubblico sulle fortune degli azzurri: “Il dodicesimo uomo è importante, specialmente a Napoli. Risentiamo più di altri della mancanza di spettatori…“.

A proposito di stadio e spettatori. Faouzi chiude con una considerazione sulla scelta del Comune di intitolare lo stadio di Fuorigrotta a Diego Armando Maradona: “Maradona è sempre stato un idolo per me, se ho scelto Napoli è grazie a lui. Andava oltre il calcio. Diego ha portato il Napoli al top, è un campione ineguagliabile, il giocatore più forte di tutti i tempi. Noi vogliamo onorare la sua memoria con tutte le nostre forze e siamo felici di poter giocare in uno Stadio che abbia il suo nome. Maradona merita tutto l’affetto che gli sta regalando il popolo napoletano…”.

Salvatore de Landro