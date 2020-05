Il Napoli alle prese con la grana Ghoulam

Mentre la squadra, finalmente, domani ritorna in campo per riprendere gli allenamenti, in casa Napoli, ma non solo, si pensa il prossimo calciomercato.

Tanti i temi e le problematiche da risolvere, su tutte quelle dei rinnovi, ma a tenere banco è la questione Ghoulam. In molti, in questi giorni, danno per scontata la partenza dell’algerino e fioccano, come neve a gennaio, i nomi di possibili sostituti.

Per carità, non vogliamo dare lezioni a nessuno, però, alcune valutazioni andrebbero fatte, a prescindere dalle notizie in possesso.

Fino alla maledettissima sera del primo novembre del 2017 (gara di Champions interna contro il City di Guardiola) Ghoulam era considerato un top. In generale, quando si parlava di Faouzi, tutti lo consideravano il migliore del nostro campionato al pari di Alex Sandro. Ma, quando la sua carriera era al massimo dello splendore, ecco che la sorte gli si ritorce contro.

Prima la rottura del legamento crociato -nella sera contro il City- e poi, durante il periodo di riabilitazione, il secondo e drammatico infortunio (frattura della rotula) che ne ha di fatto fermato la carriera.

Da quel maledetto doppio infortunio, il buon Ghoulam non si è più ripreso. La scorsa stagione ha collezionato sedici presenze, in questa stagione addirittura solo cinque, mettendo assieme soltanto 300 minuti. Non si riesce a capire se il problema sia psicologico (è dura riprendersi da un doppio colpo del genere) oppure fisico, sta di fatto che Ghoulam da Top Player è diventato un peso.

Oltre alla componente fisica (difficile che qualcuno possa fare un investimento su di un giocatore fermo ai box praticamente da due anni) è il fattore economico che rende tutto ancor più complicato.

Il peso a bilancio di Ghoulam è irrisorio (circa 48 mila euro) ma il problema risiede nell’ingaggio e nella durata del contratto. Faouzi, è titolare di un contratto fino al 2022 da 2,4 milioni di euro netti a stagione (4,4 lordi). Parliamo, in tutta onestà, di cifre difficili da reperire per l’80% delle squadre del nostro campionato prima del Coronavirus, figuriamoci adesso.

Come dichiarato da Paratici, Ds della Juventus, il prossimo sarà un mercato elastico, nel quale la faranno da padrone gli scambi, oppure i prestiti lunghi. Nel caso di Ghoulam, è da escludere il prestito lungo, vista la scadenza nel 2022, ed è difficile anche ipotizzare un eventuale scambio con altri profili.

E’ chiaro, che la società partenopea, in questa situazione debba giocoforza affidarsi alle sapienti mani di Mendes, agente dell’algerino, per cercare di sbrogliare la matassa.

A Castel Volturno, sono assolutamente consci della difficoltà della situazione e stanno operando, sul settore che gioco forza deve essere rinforzato su due binari. Le soluzioni sono due. La prima, è quella di puntare su di un giovane di prospettiva da poter affiancare a Mario Rui e che non vada ad occupare la slot dei 25 (rientrano in questa categoria, Tripaldelli del Sassuolo, Ait Nouri dell’Angers e Karbownik del Leiga Varsavia). La seconda, è quella di ingaggiare un centrale che sappia, all’occorrenza, districarsi da esterno mancino (Vertonghen del Tottenham, e Sarr del Nizza).

Difficile, almeno al momento, ipotizzare che il Napoli possa, sull’out di sinistra, fare un investimento importante, magari su Emerson Palmieri, con l’ingaggio di Ghoulam ancora sul “groppone”.

La speranza della società, ma non solo, è che questa pausa forzata causata dal Virus, abbia fornito a Ghoulam il tempo necessario per metabolizzare gli infortuni, sia nella testa che nelle gambe. Un suo eventuale utilizzo, in questa fase, potrebbe facilitarne la partenza, oppure, perché no, la permanenza viste le sue indubbie qualità.