Gattuso senza filtri: le sue parole su Insigne, Osimhen e Mertens

Le dichiarazioni rilasciate alla stampa da Gennaro Gattuso alla vigilia della trasferta di Europa League con l’Az Alkmaar offrono spunti di riflessione assai interessanti.

Specialmente le parole spese dall’allenatore sul reparto offensivo del Napoli hanno un sapore particolare.

Con la consueta onestà intellettuale che lo contraddistingue, infatti, il tecnico degli azzurri ha voluto analizzare il momento che stanno attraversando alcuni uomini della rosa.

Innanzitutto, Lorenzo Insigne. Al capitano, Ringhio suggerisce un approccio diverso: “Mi aspetto ancora di più da Insigne. Tecnicamente non posso dire nulla. Le responsabilità se le prende. Ma deve cambiare l’atteggiamento…”.

La personalità debordante dell’allenatore, la voglia di determinare assieme al gruppo e creare qualcosa di speciale appare evidente. Per questo motivo Gattuso ha voluto esprimersi senza tanti giri di parole sull’atteggiamento che vorrebbe dal folletto di Frattamaggiore. “È un dovere migliorare in questo aspetto, poi per il sacrificio e per come si muove in campo niente da dire. Ma deve essere più allegro. Voglio vederlo meno musone perchè deve fare il salto di qualità e non soffrire di mutismo selettivo…“.

A proposito di attaccanti. Gattuso ha aggiunto una battuta su Victor Osimhen. “Mi scoccia tanto non averlo. Ma anche vederlo arrabbiato. La sta vivendo male, dobbiamo essere bravi a farlo stare tranquillo, nella speranza che guarisca il prima possibile…“.

Finale dedicato a Dries Mertens. “Sta sbagliando tecnicamente, ma fisicamente corre e aiuta i compagni. Sa che per noi è fondamentale, per lo spirito con cui affronta le partite. Può e deve fare meglio, perchè quando gli arrivano le occasioni deve giocarle bene…“, ha detto Gattuso parlando del belga.