Gattuso e le scelte che ridisegnano il Napoli

L’enfasi di Gennaro Gattuso si sta spostando silenziosamente ma inesorabilmente dal lavorare con la palla, a farlo contro di essa.

L’allenatore si è reso conto, infatti, che il Napoli ha bisogno di aggiungere alle competenze tattiche degli azzurri soluzioni attive. Per migliorare l’interpretazione di quelle partite in cui la sua squadra non riesce ad essere dominante con il solo possesso.

E trovare, dunque, la via della porta anche contro avversari dal baricentro talmente basso, che l’ultima linea difensiva praticamente l’attaccano agli spalti.

Quindi, contro l’Az Alkmaar potremmo aspettarci un atteggiamento maggiormente orientato alla pressione in avanti. Un approccio più aggressivo, diretto al recupero alto del possesso.

Del resto, come ha già dimostrato l’andata, l’impegno con gli olandesi presuppone un alto coefficiente di difficoltà. Al San Paolo, infatti, il Napoli gli ha concesso di ripartire un paio di volte in transizione con discreta qualità.

Agli uomini di Arne Slot è bastato difendersi con ordine, praticando al contempo un calcio attendista e conservativo, per portare a casa i tre punti.

Ovviamente, nell’ottica di gestire le risorse a sua disposizione, anche domani sera Ringhio farà ricorso al turnover. Cercando di ottimizzare il minutaggio in funzione del doppio impegno settimanale.

Un’esigenza imprescindibile considerato il calendario serrato. Che comprime gli impegni, togliendo inevitabilmente energie fisiche e mentali.

Uno scenario in cui l’ago della bilancia potrebbe essere Piotr Zieliński. Il polacco garantisce quella flessibilità in grado di trasformare in corso d’opera il 4-2-3-1 in 4-3-3 e viceversa.

In effetti, appare oltremodo insostenibile dal punto di vista dell’equilibrio, una formazione che schieri tutti assieme i suoi offensive players. Ovvero, un centravanti supportato dal trequartista, che agisce alle sue spalle, tra le linee. Nonché due esterni d’attacco, abili nel dare ampiezza alla manovra d’attacco.

Il rischio concreto sarebbe quello di lasciare ampie praterie in cui gli avversari potrebbero aggirare il primo pressing dei partenopei.

Com’è accaduto, per esempio, con il Milan. Il Napoli ha avuto costantemente problemi a leggere i movimenti di Hernández.

La facilità con cui i rossoneri trovavano smarcato dietro Lozano il terzino sinistro, libero di ricevere per portare la palla e attaccare lo spazio davanti a sé, ha favorito lo sviluppo dell’azione che ha propiziato il primo gol di Ibrahimović.

Con il terzetto composto da Politano–Lozano–Insigne a supporto di Mertens, dunque, gli azzurri non hanno funzionato benissimo.

Poiché hanno lasciato sostanzialmente due mediani dal passo cadenzato e poco veloci, come Bakayoko e Fabiàn Ruiz, a contrastate le ripartenze in transizione. Con l’obbligo di coprire ampie porzioni di campo.

Contro la Roma, il perdurare dell’infortunio a Osimhen e la contemporanea assenza per squalifica di Bakayoko, ha obbligato l’allenatore a diversificare il piano gara.

E’ bastato che Gattuso inserisse Zieliński, che a seconda delle situazioni che cercavano di sviluppare i giallorossi, ha dato una interpretazione diversa ai suoi movimenti.

Variando la sua posizione, nella trequarti offensiva, il centrocampista gestiva il mezzo spazio di sinistra, creando superiorità numerica attraverso il gioco in coppia con Insigne.

Nondimeno, quando la palla era gestita dalla squadra di Gattuso in fase di risalita dal basso, si affiancava nella costruzione ai metodisti, agendo da pivote aggiunto.

Garantendo, in tal modo, un gioco fluido ed uno scorrimento del giropalla assai più efficace.

