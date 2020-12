Gattuso nel post gara: “21 punti sul campo non sono pochi…”

Nel post gara di Crotone, ai microfoni di Sky, Gennaro Gattuso preferisce essere cauto. Nonostante una partita dominata, al di là del 4 a 0, l’allenatore invita a non abbassare la guardia: “Le partite sono tutte difficili. Complimenti al Crotone. Non mi fermo al risultato, che è bugiardo. Abbiamo saputo soffrire, bisogna fare i complimenti alla squadra…”.

La testa corre subito alla prossima gara. Non c’e tempo per i festeggiamenti, bisogna continuare in questa direzione. Come sua consuetudine, Rino resta sempre sul pezzo: “Bisogna dare continuità, 21 punti sul campo non sono pochi. Giovedì dobbiamo essere concentrati, ci giochiamo il primo obbiettivo stagionale importante, contro una squadra difficile...”.

Un Napoli sempre più specchio fedele del suo allenatore. Almeno nel carattere. Ma il Napoli è anche altro. Intensità e qualità. Ringhio sottolinea la superiorità tecnica dei suoi: “Voglio una squadra che non giochi sempre di fioretto. Bisogna avere il coltello tra i denti. Sono orgoglioso di quello che ho fatto in carriera, il calcio pero e cambiato, bisogna palleggiare bene. Io non ero capace di fare quello che chiedo ai miei. Da calciatore qui farei tanta panchina…“.

Gattuso poi si lascia andare ad un commento su Zielinski. Il polacco può davvero diventare un fuoriclasse, secondo il suo allenatore: “Non ho mai visto uno come lui. Salta l’uomo in maniera straordinaria. E’ molto forte, mi piace come gioca, e può migliorare. Gli mancano quei 6/7 gol per essere un top player...”.

Immancabile un’ultima considerazione sulla prima in classifica. Il Milan deve fare a meno del suo trascinatore. Ibra è infortunato. e Gattuso ne tesse le lodi: “Rompevo più io a lui che lui a me. Ibra non guardava in faccia a nessuno. E’ molto esigente, in primis con se stesso. Il vissuto è importante, ma i tempi sono cambiati. Ora negli spogliatoi c’è la musica, i ragazzi stanno di più con il telefonino, dobbiamo essere bravi noi, come dei padri. Veniamo da una scuola diversa!”

Salvatore de Landro