Dal Parma a Parma: così Gattuso ha risollevato il Napoli dalle macerie

Gattuso dal Parma a Parma. Era il 14 dicembre quando Ringhio fece il suo debutto sulla panchina azzurra. I risultati del suo lavoro sono sotto gli occhi di tutti. Ha preso un insieme di giocatori ne ha fatto prima una squadra, poi un gruppo. Non era facile ripartire dalle rovine della premiata ditta “Carletto e son”. C’è riuscito lavorando duro. Prima sulla testa dei giocatori, poi sul resto.

Ha dato solidità ad una squadra che era stata pensata “liquida”. Ha riportato tutti i giocatori nel loro ruolo. Il suo predecessore aveva in mente un’idea di calcio, ed aveva pensato di metterla in pratica a prescindere dai giocatori a disposizione. Gattuso ha fatto l’esatto contrario. Ha analizzato i giocatori che aveva a disposizione ed ha studiato come farli rendere al massimo. Questa è una squadra costruita per il 4-3-3. Sarri quando venne a Napoli aveva altro in mente. Ma poi si è adeguato ai giocatori a disposizione.

Ma il vero capolavoro Rino l’ha fatto sulla testa dei giocatori. Ha immediatamente individuato il leader, Insigne. Il giocatore più talentuoso, quello più massacrato da Ancelotti. Ed è ripartito dal vecchio gruppo. Ha ridato dignità ad una squadra che l’aveva persa. Non dimentichiamo la notte del dopo Napoli-Salisburgo. Quando la squadra si oppose al ritiro, ed il tecnico, vergognosamente, andò da solo, col suo gruppo a Castelvolturno.

Qualcuno, che di calcio per tutta evidenza non capisce nulla, prova a ciurlare nel manico. La realtà è una sola: se non ci fosse stato l’esonero di Ancelotti il Napoli sarebbe stato coinvolto nella lotta per la salvezza. Col rischio altissimo anche di retrocedere. Gattuso ha avuto anche il merito di pretendere dalla società i rinforzi. Magari Politano poteva anche non servire, ma Demme e Lobotka sono stati fondamentali.

L’aziendalista che stava prima non batté ciglio dopo la cessione di Jorginho. Non disse culla dopo la cessione di Hamsik, e la scorsa estate ha accettato anche la vendita di Diawara. Parlò di calcio liquido. Se le scelte furono colpa di Giuntoli che non si oppose. E’ fisiologico che “ogni scarpa diventa scarpone”. Se le scelte furono della società, restano le colpe di Giuntoli che non si oppose. Ma sarebbe allucinante il comportamento di Carletto, reo di aver accettato tutto, senza colpo ferire.

Dicevamo dal Parma a Parma. Il bilancio è positivo per Ringhio. Ma se si tolgono i primi due mesi, dicembre e gennaio, fatti con la squadra disastrata tatticamente e fisicamente, il cammino è da Champions. Gattuso venendo a Napoli ha accettato una scommessa difficilissima. E l’ha vinta. E’ vero, fare peggio del suo predecessore era impossibile. Ma il rischio di bruciare definitivamente una carriera agli albori era elevatissimo.