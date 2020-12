Gattuso, il rinnovo non è un azzardo

Gennaro Gattuso non è affatto uno sprovveduto. Ecco perchè insiste nel voler tracciare il percorso del suo Napoli con uno straordinario senso pratico. Indirizzandone i gesti, in una sorta di quadro in movimento. A prescindere dalle urgenze dettate dall’estetica trascendentale.

Quando parla del gioco che intende far attuare alla squadra, i concetti ti aggrediscono. Aprendo qualunque varco in un’ipotetica resistenza. Le priorità di Ringhio sono scolpite e spalancano ogni scenario possibile alla sua idea di calcio. Mai banale, gonfio di aspettative.

Eppure Gattuso non intende affatto smentire se stesso. Così, l’ambiente spiazzato da un squadra che tutto vorrebbe dominare – la palla, lo spazio, il ritmo del tempo – ma che tarda ad emozionare chi la guarda, innesca il dibattito critico.

Sostanzialmente, il Napoli che non decolla è chiamato a conquistare gli scettici. Annusando l’aria, si percepiscono i diffidenti umori di parte della piazza.

Specialmente quelli che faticano a scorgere nelle logiche di formazione il flusso di un equilibrio tecnico-tattico tutt’ora in itinere.

Appare evidente la necessità di soffocare certe inquietudini. Smussare gli spigoli. Considerando pure la natura vulcanica di chi siede sulla panchina partenopea.

Bisogna, quindi, partire da un presupposto fondamentale. Il calcio è materia semplice. L’allenatore deve trasmettere al gruppo ciò che ha dentro, che sente davvero. Altrimenti nulla può funzionare.

Le risposte sono tutte lì a sua disposizione. Se ha l’apertura mentale di intuire dove soffia il vento. Ed elaborare all’istante una soluzione in grado di risolvere il problema contingente.

Nondimeno, in alcune occasioni, Gattuso sembra guidare il Napoli non con la capacità dei grandi Top Coach, abili nell’adattare le loro convinzioni ai giocatori.

Bensì, forzandone la natura con delle scelte al limite del controproducente. Neanche fosse mosso da una battaglia personale. Che impone un altro passo alla narrazione.

Come l’insistenza nello schierare un centrocampo che dà l’impressione di fare acqua da tutte le parti, quand’è privo di idonea copertura, pur di non dare a Demme la fiducia che ha dimostrato di meritare in questa fase della stagione.

Oppure l’invenzione di Mertens trequartista. Al belga gli viene poco naturale interpretare quel ruolo. Ma s’adatta, nell’ottica di aiutare l’allenatore a rimanere fedelmente ancorato al sistema scelto in precampionato.

E se l’allenatore è un uomo disperatamente solo, sottoposto a pressioni costanti e smisurate, finora Rino è stato bravissimo a gestire la sua solitudine.

Ipotesi non affatto scontata. Riflettendo sulla personalità che trasuda a bordo campo. Simile a quella che trasmetteva nel rettangolo verde. Giocatore posseduto dallo spirito di qualche demone guerriero mai represso.

Né guru o scienziato. Tantomeno secchione della panchina. Questo, invero, è Gattuso. Una rassicurante polizza assicurativa. Distante da ossessioni o integralismi.

Si tratta soltanto di capire come le caratteristiche su cui intende fondare la squadra, costruzione dal basso e varietà delle fonti di produzione del gioco, possano garantire il tanto sospirato cambio di passo al progetto innovativo del Napoli.

Rifondato sulla flessibilità tattica, funzionale a stabilire il futuro di un’idea.

Che passa necessariamente per il nuovo contratto, fino al 2023. Annunciato svariate volte. In via di formalizzazione, probabilmente sotto forma di strenna da depositare vicino l’albero di Natale: due milioni a stagione, più bonus. E senza penali o altre clausole vincolanti.

