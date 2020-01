Gattuso ha già capito di che pasta è fatta la società

Gattuso è a Napoli da una ventina di giorni, feste comprese. Ma avrà già capito di che pasta è fatta la società. Una società tutta di un pezzo. Che non è solita cedere ai ricatti di procuratori e di chiunque altri. Una società che non è solita cedere neanche dinanzi alle esigenze del proprio allenatore.

Stendiamo un velo pietoso (ma ci torneremo) sulla gestione Ancelotti. Non ci crede nessuno, ma poiché lui ha detto di aver dettato le linee del mercato, diamo la colpa a lui di tutto. In passato Mazzarri, Benitez e Sarri avevano avanzato precise richieste, ma il presidente che non si piega mai li ha accontentati. Neanche quando la squadra era in testa alla classifica. C’è chi voleva Mascherano e Fellaini e si ritrovò con Gargano e David Lopez. E chi sognava la scudetto e si ritrovò Grassi e Regini.

Gattuso magari sperava che le cose fossero cambiate. Non perché adesso si fosse lui. Ma magari perché dopo aver visto certi risultati la presidenza si muovesse. Nulla da fare. Forse arriverà Lobotka, e non sappiamo se sia la prima scelta. Ma arriverà nei modi e nei tempi decisi dalla società. Non certo assecondando le esigenze del tecnico. Così il povero Gennarino si troverà a giocare contro l’Inter con lo stesso centrocampo (sic!) che ha giocato a Reggio Emilia. Dove è vero che è arrivata la vittoria, ma è anche vero che se alla fine del primo tempo il Napoli fosse stato sotto di 4 gol non c’era nulla da dire. Un centrocampo incapace di far filtro, assolutamente esposto ai contropiede avversari. Solo che stavolta non si avrà difronte il tenero Sassuolo. Ma l’Inter capolista, una squadra che ha costruito la sua classifica sul contropiede.

Per di più mancheranno anche Koulibaly e Maksimovic. Ma qui le colpe non sono della società (o magari sì, perché col vecchio medico sociale certe cose non avvenivano). E’ colpa della sfortuna. Ma l’emergenza cronica a centrocampo non ha scusanti. I rinforzi dovevano essere a Castelvolturno già il 30 dicembre.