Gattuso ha capito dov’è il problema: ora non faccia come Ancelotti

“Dobbiamo continuare a dare equilibrio, qualcosa che per tantissimo tempo questa squadra non ha avuto”. Testi e musica di “Ringhio”, al secolo Gennaro Gattuso, di professione allenatore del Napoli. A qualcuno saranno fischiate le orecchie.

Gattuso come suol dirsi è franco di cerimonie. Non usa giri di parole, e dice esattamente quello che pensa. Cosa che in Italia, e nel calcio italiano in particolare, in genere ti fa fare molti nemici. Ma lui è un puro, non riesce proprio a mentire. Diciamola tutta: non potrebbe mai fare il giornalista.

Avrebbe potuto fare un giro di parole, non l’ha fatto. Ha detto quello che tutti pensavano di un anno e mezzo. E che qualche pazzo (sic!!) ha osato anche scrivere: Ancelotti a Napoli ha fatto solo macelli. Dopo aver fatto la terapia adesso è il momento di trovare la cura. Perché quell’equilibrio che manca a questa squadra da tempo va trovato. Il più presto possibile. Non tutte le squadre si chiamano Sassuolo. Il Napoli per un’ora è stata in balia non del Barcellona o del City. Ma di giocatori come Duncan, Locatelli, Boga, e di un ragazzino di 19 anni, Traore. E’ finita in gloria perché in avanti c’era Caputo. Ma cosa sarebbe successo se ci fosse stato uno come Lukaku, prossimo avversario azzurro?

Questa squadra oltre che fisicamente a pezzi (ha fondo ma non velocità) è stata costruita coi piedi. Servono almeno un paio di giocatori veri, in ruoli mirati. Giocatori pronti, che devono possibilmente trovarsi a Castelvolturno già il 30 dicembre alla ripresa degli allenamenti. Un regista, forte anche fisicamente, da piazzare davanti alla difesa. Altrimenti in quel ruolo meglio mettere un centrale difensivo, magari Maksimovic. Ma serve uno che dia protezione alla difesa. Mai più una follia come quella di mettere Fabian Ruiz o Zielinski.

Un consiglio a Gattuso, anche se probabilmente non ne ha bisogno. Lo dica in continuazione. Ogni volta che può dica che c’è bisogno di rinforzi. Faccia l’aziendalista vero, faccia gli interessi dell’azienda. Non faccia il paraculo come il suo predecessore.