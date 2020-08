Gattuso “grazia” il Barcellona più scarso degli ultimi 15 anni

Contro il peggior Barcellona degli ultimi 15 anni il Napoli esce dalla Champions. Ci voleva l’impresa per passare. Ma in fin dei conti più che l’Everest sembrava al massimo il Vesuvio. Stavolta Gattuso va sul banco degli imputati. Lo abbiamo lodato in tante occasioni, quando ha fatto professione di umiltà. Ad esempio in Coppa Italia, in occasione delle due sfide con l’Inter e poi in finale contro la Juve. Quando ha messo una squadra attenta, a presidiare la propria trequarti.

Invece il Napoli è andato al Camp Nou pensando di essere il Barcellona. Ha fatto possesso palla, spesso nella trequarti avversaria. Ha sfidato il Barcellona sui suoi punti di forza. E ne è uscito stritolato.

Francamente una scelta illogica da parte di Ringhio. Da tempo sosteniamo che non ha senso un centrocampo con un regista e due trequartisti come Zielinski e Fabian. Puntuale anche questa volta sono stati mandati in campo insieme. Il Napoli, che secondo logica avrebbe dovuto restare in partita per provare a giocarsi tutto nell’ultima mezz’ora, è partito sparato.

Poi c’è stato anche l’arbitro, pessimo. Il primo gol era irregolare anche a occhio nudo, figurarsi col Var. quel gol ha segnato la partita. Ma non prendiamoci in giro. Il Napoli ha perso per la sua supponenza.

Onestamente a questo punto qualche perplessità sorge pure su Gattuso. Bravissimo a salvare una stagione che sembrava disastrosa. Ma che poi ha dimostrato di incaponirsi su un’idea di gioco inadatta ai suoi giocatori. E con supponenza ha mantenuto fede alle dichiarazioni della vigilia, quando aveva dichiarato che non intendeva stravolgere il gioco del Napoli.

Poco male, in fin dei conti. Gli azzurri visto il Barcellona di questa sera potevano certamente andare avanti, Per poi fermarsi contro il Bayern. Sarebbe stata una soddisfazione fine a sé stessa. Perché è impossibile pensare di andare oltre.

Il Barcellona di stasera non ha nessuna speranza col Bayern, ovvio. Ma intanto venerdì recupera più di un giocatore. E quando hai Messi può succedere di tutto. Difficile, difficilissimo. Ma sin qui le squadre che hanno eliminato il Napoli agli ottavi hanno sempre vinto la Champions. Chissà che non capiterà anche stavolta. Sarebbe una sorpresa clamorosa. Ma il Chelsea che eliminò gli azzurri ai rigori non sembrava destinato ad andare oltre. Ed il Liverpool lo scorso anno passò il turno solo perché Milik in pieno recupero sbagliò un gol fatto. Insomma, ci sta tutto.

Però che rabbia. Il Barcellona più scarso degli ultimi 15 anni poteva essere eliminato. Se solo il Napoli non avesse voluto fare il Barcellona…