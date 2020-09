Gattuso e la sindrome di Carletto: ma non sarà che…

Ci piacerebbe essere nella testa di Gattuso in questo momento. A 13 giorni dal debutto in campionato il suo Napoli non esiste. Non si sa cosa sarà di Koulibaly, non si sa chi verrà preso per i centrocampo. Non si sa cosa sarà di Milik, chi sarà il sostituto in rosa di Callejon. Al momento sta allenando un numero impressionante di calciatori che sono in vendita. Per capirci sta allenando Ciciretti e il mitico Ounas, l’ex oggetto misterioso, ormai conosciuto (sic!) un po’ da tutti.

Gattuso vorrebbe giocare il 4-2-3-1. Senza avere i giocatori per farlo, ovviamente. Perché se i “2” davanti alla difesa sono Zielinski e Fabian siamo messi male. Deve essere un virus speciale, quello che colpisce gli allenatori del Napoli. Che in campo non vogliono nessuno che giochi in quello che era il loro ruolo. Ancelotti varò un Napoli senza uomo di ordine. Gattuso pensa ad una squadra senza mediani.

O magari non è così. La storia di Zielinski e Fabian davanti alla difesa al sottoscritto ha ricordato una dichiarazione di Zeman. Per amor di Dio: questo Napoli non somiglia neanche lontanamente a quella squadra che sembrava essere stata messa su per rovinare il tecnico boemo. Ma rende l’idea. Zeman, famoso per il 4-3-3, alla prima uscita del Napoli giocò con la difesa a 3. “Non ho terzini, gioco con quelli che ho”. Gattuso non fa come lui: non ho mediani, faccio finta di nulla. Quel Napoli, come al momento è questo, non ha ne’ capo ne’ coda.

Delle due l’una: o Gattuso non sa come si fa una squadra, o non lo ascoltano. Difficile pensare alla prima ipotesi. La seconda serve anche a spiegare altre cose. Perché Mazzarri, Benitez e Sarri sono andati via. E perché Gattuso non vuole firmare impegni a lunga scadenza.

Intanto il campionato inizia tra 12 giorni, e on sappiamo ancora chi ci sarà al Tardini. Visto che tutti sono in vendita al giusto prezzo, magari è bene non dare via nessuno. Vuoi vedere che Ciceretti, Lupert e Ounas non possano tornare utili…