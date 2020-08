Gattuso destinato a non aver vita lunga a Napoli

Gattuso sta per iniziare la stagione essendo in scadenza di contratto. Non è certo una situazione simpatica. Il tecnico azzurro, per quanto stimolato dal presidente, non ha voluto firmare il nuovo contratto. Non ha gradito, stando ai si dice, le clausole che De Laurentiis è solito inserire. Non si fida? Vuole tenersi le mani libere in vista di una prossima chiamata della nazionale? Non vuole pensieri per la testa? Sia come sia il rinnovo non c’è stato.

La cosa comporta qualche problema anche sul mercato. Il Napoli non ha un responsabile dell’area tecnica. Non c’è il Moggi, il Marotta, il Sabatini, e neanche il Pantaleo Corvino, manca il dirigente che fa la squadra. Le scelte le fa il presidente, seguendo un po’ il suo istinto, molto il parere di Chiavelli, che tieni i conti sotto controllo. E provando anche a seguire le direttive del tecnico. Ma prima di prendere un giocatore indicato espressamente dall’allenatore vuole la certezza che poi non gli resti sullo stomaco, una volta che il tecnico se ne va.

Ha senso pretendere certe clausole sul contratto, clausole che non pretende nessuna altra società? Verrebbe da rispondere di no, ma se De Laurentiis dopo tanti anni di calcio insiste avrà le sue ragioni. E non è il caso certamente di criticare una cosa del genere. Ci sono pro e contro, come in tutte le cose, e se continua così avrà le sue ragioni. Sta di fatto che se un allenatore non accetta, diventa difficile lavorare con lui.

Adesso si va avanti con Gattuso. C’è un contatto in essere, e si continua. Però pare difficile che in primavera, quando si dice che le parti si rivedranno, le cose potranno cambiare. Ecco perché è difficile credere che “Ringhio” avrà una lunga permanenza in azzurro. De Laurentiis, gliene va dato atto, non è un mangia allenatore. Ma ha un suo modo di amministrare la società e non intende derogare.