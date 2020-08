Gattuso – De Laurentiis: oggi il faccia faccia ad uso del popolo. C’è un solo vero nodo da sciogliere

L’incontro di oggi a Capri tra De Laurentiis e Gattuso è un atto simbolico. I due sicuramente, ci mancherebbe, si sentono tutti i giorni. Le cose che dovevano dirsi se le sono dette. Gattuso avrà presentato al presidente azzurro le sue richieste. E sa già quali sono le risposte del presidente. Un incontro ad uso del popolo che simbolicamente chiude una stagione per avviarne un’altra.

Un incontro, non è colpa di nessuno dei due, ovvio, che arriva in ritardo rispetto al solito. Negli anni scorsi di questi tempi si viveva l’ultima settimana prima della ripresa del campionato. La stagione del Napoli si è conclusa, ingloriosamente, ma questo è un altro discorso, sabato sera. L’incontro di oggi a Capri si sarebbe dovuto tenere in un albergo sul lungomare a metà maggio, più o meno. Poi le cose sono andate in un certo modo.

Non dovrebbe essere in discussione il rinnovo del contratto di Ringhio. De Laurentiis da questo punto di vista non ama cambiare. In 16 anni di presidenza ha esonerato solo tre allenatori. Reja, poi Donadoni ed infine Ancelotti. Gattuso ha fatto bene, ha accettato la scommessa Napoli per rilanciarsi. Ovvio che intende andare avanti. Da questo punto di vista non ci dovrebbero essere problemi. I problemi potrebbero sorgere sui programmi futuri.

C’è da rinnovare, e tanto. Ed il tempo è pochissimo. Il mercato solitamente alla vigilia di ferragosto è fatto. Si torna dopo la santificazione della festa per le ultime due settimane, ma giusto per i colpi dell’ultimo momento. Per i saldi a prezzi stracciati. Le grandi operazioni sono definite. Adesso e non solo per il Napoli è tutto da definire. Pensate alla Juve che ha cambiato allenatore 48 ore fa, l’Inter che non sa se andrà avanti con Conte. Il Milan da pochissimo ha licenziato il tecnico che avrebbe dovuto prendere il posto di Pioli. La Roma ha addirittura cambiato proprietà, e deve ancora definire i quadri dirigenziali.

La vera difficoltà per il Napoli è che mai come adesso prima ancora di comprare deve vendere. Non tanto per fare cassa, ma per capire cosa poi comprare. Allan, Milik e Callejon sono sostanzialmente fuori. Lo spagnolo ha già salutato. Per il brasiliano ed il polacco è solo questione di capire dove andranno. I veri rebus in casa Napoli si chiamano Koulibaly e Fabian Ruiz. Potrebbero tranquillamente restare entrambi. Ma non è detto che restino davvero. Ma prima di intervenire sui rinforzi bisogna capire chi prendere. Poi c’è Lozano, che potrebbe andare via, ma anche no.

Milik è stato già sostituito, da Osimhem. Callejon è stato rimpiazzato addirittura a gennaio da Politano. Manca l’erede di Allan. In attesa di capire cosa sarà di Koulibaly e Fabian.

Di questo parleranno (hanno già parlato, ovviamente) De Laurentiis e Gattuso. Di questo e del portiere. Se Gattuso dovesse insistere su Ospina Meret potrebbe andare via. Il procuratore del portiere friulano ha aperto anche ad un prestito, ma il ragazzo, giustamente, deve giocare. De Laurentiis ha scommesso forte su Alex. Fosse per il patron azzurro non avrebbe dubbi: venderebbe subito Ospina, che in questo momento ha anche mercato. Ma Rino sarà d’accordo?