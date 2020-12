Gattuso: “Con l’Az ci giochiamo tanto…”

Non ha peli sulla lingua, Gennaro Gattuso. Le sue parole non sono mai banali. E animano la conferenza stampa pre Az Alkmaar. “La squadra è forte, ma la qualità non basta, non può permettersi di non mettere il veleno in campo. Mi piace far giocare i giocatori forti e di qualità, ma il problema non sono i numeri ma la mentalità. Dobbiamo tenere botta anche quando si fa fatica…“.

L’allenatore, memore della sconfitta subita nella gara di andata, è consapevole dei rischi connessi ad un approccio poco determinato e privo della giusta cattiveria agonistica: “E’ una partita complicata, difficilissima. C’è grande rispetto, dovremo farci trovare pronti per fare una grandissima partita. L’Az è una squadra che può fare male e ne sappiamo qualcosa...”.

Ringhio ha bene in mente la strategia da attuare. O meglio, sa cosa vuole che il Napoli non ripeta, rispetto all’atteggiamento tattico con la quale gli olandesi vennero affrontati al San Paolo: “Nella gara di andata abbiamo girato la palla troppo lentamente e abbiamo avuto difficoltà nel trovare gli spazi giusti…“.