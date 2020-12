Gattuso: “Con la Real Sociedad ci giochiamo il primo obiettivo…”

Gennaro Gattuso ha animato la consueta conferenza stampa che anticipa la sfida di Europa League. Alla vigilia del match con la Real Sociedad, con la solita franchezza che l’ha sempre contraddistinto nei rapporti con i media, l’allenatore del Napoli ha toccato tanti argomenti.

Ovviamente, l’attualità impellente non poteva che essere la gara contro i baschi: “Con la Real Sociedad ci giochiamo il primo obiettivo. Speriamo di vedere un grande Napoli...”.

Non è passato inosservato il fatto che per la prima volta il Napoli giocherà nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona. Ringhio ha confessato una certa emozione: “Come non potrei. E’ un grande onore essere il primo allenatore a farlo. Diego merita tanto per quello che ha fatto. Ci sarà pressione per l’importanza della partita e l’onore per la dedica a lui...”.

Sarà un vero e proprio spareggio, da dentro o fuori, per le due squadre. Il gruppo F s’è dimostrato assai equilibrato. Tant’è vero che si dovranno attendere gli ultimi novanta minuti per stabilire chi accederà ai Sedicesimi. Gattuso non è sorpreso dalla situazione: “Dal giorno del sorteggio sapevamo che era difficile. Il Rijeka, la meno forte, ha creato difficoltà a tutti. L’Az e la Real Sociedad hanno rose competitive. L’Az con gli stessi giocatori, tranne uno ceduto, ha perso lo scudetto a 4 giornate dalla fine per differenza reti. La Real Sociedad ha fatto benissimo, quest’anno è ancora imbattuto in campionato…”.

Doveroso poi fare un passaggio sull’indegna gazzarra di Parigi. Tiene ancora banco, infatti, quanto accaduto nella partita tra Psg e Basaksehir, sospesa per un grave episodio di razzismo. Sull’argomento, Rino ha una sua idea: “Per combattere il razzismo bisogna dare segnali forti. A Parigi si è deciso di difendersi dal razzismo. Non è stato una bella storia di calcio…”.

Il finale è tutto dedicato al nodo legato al rinnovo del suo contratto. Gattuso è ironicamente didascalico: “Dalle mie parti si dice, fatevi i c… vostri…”.