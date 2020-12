Gattuso, un “compleanno” da festeggiare con orgoglio e moderazione

Oggi è il primo “compleanno” di Gennaro Gattuso all’ombra del Vesuvio. L’undici dicembre 2019, infatti, diventava l’allenatore del Napoli.

Un anno sulla panchina azzurra. Caratterizzato dalla conquista della Coppa Italia, che mancava dal 2014. Un trofeo prestigioso, seppur troppe volte bistrattato. Derubricato a semplice “coppetta”, da chi, in stagione i tituli da mettere in bacheca l’ha visti solo con il cannocchiale.

Un anno fortemente simbolico, per la passione liberatoria con cui fu accolto Ringhio, dopo la leadership sin troppo calma del suo predecessore.

E’ vero che settimo era il Napoli di Mister Curriculum. E da quella posizione in classifica non l’ha schiodato neppure il cambio di manico. Ma il terzo posto “virtuale”, considerando esclusivamente il girone di ritorno, con una rimonta davvero clamorosa, depone tutto a favore della nuova gestione tecnica.

Trascurando l’eliminazione agli Ottavi di Champions con il Barcellona, bisogna rimarcare i numeri maturati finora dalla squadra, con Gattuso al timone: 27 vittorie su 46 partite complessive. Condite da 6 pareggi e13 sconfitte. Una media punti (1,89) davvero ragguardevole.

Ovviamente, sarebbe il caso di andare oltre l’asettica lettura delle cifre.

Al di là dei quali, appare evidente che il merito maggiore di Gattuso sia stato quello di aver chiuso un ciclo per certi versi meraviglioso ed esaltante. Avviandosi ad aprirne uno tutto suo.

Con l’aggravante di dover superare le delusione di un ambiente avvelenato, dopo le note vicende extra calcistiche.

Effettivamente, non è mai facile ricostruire sulle macerie. Avviare la programmazione di un nuovo ciclo. La società aveva chiesto a Carlo Ancelotti di realizzarlo.

Il tecnico di Reggiolo, invece, arrivato pieno di aspettative, s’è progressivamente sciolto come neve al sole. Trascinando, quindi, stancamente in avanti il progetto. Piuttosto che risolvere un problema ormai improcrastinabile.

Quest’anno la sensazione, al di là della forza dimostrata in talune partite, è che Gattuso abbia comunque una squadra di valore. Con tutti i ruoli coperti. Nonché, una rosa ampia e qualitativamente omogenea. Tale da consentirgli una rotazione degli uomini funzionale a non mostrare segni di cedimento in nessuna delle tre competizioni cui partecipa.

Inoltre, all’allenatore va riconosciuto il merito di aver pienamente recuperato alla causa il grande investimento fatto su Lozano. Da oggetto misterioso a giocatore determinate, il passo è stato elefantiaco.

Insomma, Gattuso festeggia il primo anno sulla panchina del Napoli, regalandosi il passaggio ai Sedicesimi di Europa League. Dove, tra l’altro, si presenta da testa di serie al sorteggio.

Le prospettive future della squadra non sono poi così male. Deve fare ancora la Supercoppa Italiana. E’ terza in campionato. Penalizzata di un punto. Potenzialmente all’appello ne mancano altri tre. Connessi alla mancata trasferta di Torino. Con quello che ne è conseguito dal punto di vista disciplinare e sanzionatorio.

In teoria, con i quattro punti, gli azzurri sarebbero assai vicini al Milan capolista.

Magari prendere consapevolezza di tutto questo sarebbe sufficiente per indurre l’ambiente a lasciarsi andare a qualche festeggiamento. Seppur condotto con pacatezza e moderazione…

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio