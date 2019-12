Gattuso aziendalista vero, non semplice paraculo

Aziendalista vero, non paraculo. Gattuso ha fatto vedere al suo maestro cosa deve fare chi vuole davvero il bene dell’azienda. Invece di dire cretinate per non dare fastidio al padrone, ha detto quello che pensa. Quello che serve al Napoli. Anche quando si tratta di andare a fare invasione di campo. Ha detto chiaramente due cose. La prima è che le multe (le proposte di multe, per la precisione) vanno tolte. E poi che non bisogna perdere tempo con alcuni rinnovi di contratto.

Il “paraculo” che prima sedeva sulla sua panchina magari in privato diceva le stesse cose. Magari avrà anche detto al presidente che questa squadra andava rinforzata in un certo modo. Ma poi in pubblico si guardava bene dal ripeterle. Non una parola sulle multe. Sui contratti giusto un accenno, ma senza scendere nei particolari. E poi la storia del ritiro dopo il Salisburgo. Di certo la storia non lo convinceva. Ma poi se ne è andato solo soletto a Castelvulturno. Un capitano alla Schettino, di quelli che scendono dalla nave che affonda prima di tutti gli altri.

Gattuso non ha vinto quello che ha vinto Carletto da allenatore. Probabilmente non riuscirà mai a farlo. De resto nessuno ha vinto in Europa come l’ex allenatore azzurro. Ma coi fatti sta dimostrando di essere uno che pensa agli interessi della società, anche dicendo cose sgradite al padrone. Non uno che pensa solo al suo didietro.

10, 100, 1000 volte meglio uno come Ringhio!