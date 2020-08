Gattuso al lavoro con un esercito di giocatori con la valigia

Le difficoltà ci sono per tutti, ma provate per un attimo a mettervi nei panni di Gattuso. Come tutti gli allenatori del mondo sogna di lavorare sin dal primo giorno di ritiro con l’organico definitivo. Ieri primo allenamento azzurro con questo organico: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Gaetano, Machach, Tutino, Daniele.

Cominciamo dai portieri. Passi per Contini, terzo designato, anche se il ragazzo dopo la positiva esperienza all’Entella in B vorrebbe giocare. Ma è possibile che ci siano ancora sia Meret che Ospina? Il tecnico azzurro, giusta o sbagliata che sia, ha fatto la sua scelta. Preferisce il colombiano. E che ci fa allora ancora Meret? A prescindere da tutto diventa una presenza ingombrante. Al primo errore Ospina verrà crocifisso dai tifosi (se e quando gli spalti si riapriranno). Il ruolo del portiere è particolare. Nel Napoli poi c’è una situazione ai limiti dell’assurdo. A torto o a ragione tutti preferiscono Meret: società, tifosi, addetti ai lavori. Tutti tranne Gattuso. Ma il problema non è questo: il problema è che essendosi creato il dualismo srve una scelta definitiva.

Passiamo ai difensori. Koulibaly è in partenza. Lo annunciò il presidente mesi fa. Però non è stato ancora venduto. Sulla sua valutazione in picchiata incidono tre fattori. Il primo è che tutti sanno che è in vendita. Poi l’effetto covid ha fatto crollare le valutazioni di tutto il sistema calcio. Terzo, non ultimo, la disastrosa stagione appena chiusa, col finale col botto a Barcellona. Se due anni fa Koulibaly valeva quasi 150 milioni, e lo scorso anno oltre 100, quest’anno vale molto meno. Intorno ai 70 milioni. Ma per arrivare a questa cifra servono almeno due squadre che siano in concorrenza tra loro.

Poi c’è Maksimovic. Vuole andare via, ma ovviamente non trova chi è pronto a portare i soldi che il Napoli pretenderebbe. Maksimovic per altro la prossima stagione va in scadenza. E non c’è nulla nel mondo del calcio che fa crollare le valutazioni come un contratto che scade tra 12 mesi.

Hysaj è in vendita da anni. De Laurentiis si vantò di non averlo venduto al Chelsea dopo l’approdo a Londra di Sarri. Con Ancelotti il suo valore è precipitato. E dire che è ancora giovane, visto che ha solo 26 anni. E vanta una esperienza mostruosa, anche in campo internazionale. Hysaj vuole andare via, ma non ha acquirenti.

Ghoulam purtroppo, per lui e per il Napoli, ha sostanzialmente finito la carriera il primo novembre del 2017. Quella sera si infortunò contro il City. Non si è più ripreso. Per tutta evidenza gli hanno sbagliato l’operazione al legamento. Un’operazione che oggi è di routine, ma presenta sempre un rischio, sia pure minimo. Circa il 3% delle operazioni non vanno a buon fine. L’algerino è stato sfortunato. In questo c’è da dire che la società con lui si è comportata in maniera splendida. Gli ha rinnovato il contratto come se nulla fosse. Ed è stato giusto così. Ghoulam si è infortunato giocando con la maglia del Napoli, l’operazione l’ha sbagliata il chirurgo indicato dalla società. Non tutti l’avrebbero fatto, anzi quasi nessuno, ma è stato corretto non penalizzare il calciatore. Detto questo sono due anni che non gioca, non si può non tener conto che non è utilizzabile.

A disposizione di Gattuso c’è anche Luperto. Con Ancelotti, che faceva giocare anche Ounas, è stato schierato anche da esterno mancino. Gattuso gli avrebbe preferito Karnezis centrale difensivo, piuttosto che mandarlo in campo. Luperto è ancora in rosa.

A centrocampo il Napoli ha i giocatori contati. A dire il vero dopo il “mercato da scudetto” della scorsa estate, era peggio. Al punto che erano considerati centrocampisti Insigne, Callejon e Gaetano. Insigne e Callejon li conoscono tutti. Gaetano, per chi non lo sapesse, non aveva giocato neanche un minuto a centrocampo nel settore giovanile azzurro. Oggi resta Allan. Nel gennaio del 2019 ha smesso di giocare col Napoli. Lo voleva il PSG. Voleva pagare 80 milioni al Napoli, 8 milioni l’anno a lui. Non si è mai capito perché non fu venduto. Non certo per non smembrare la squadra, visto che a gennaio fu venduto Hamsik. Allan è rimasto controvoglia, continuando a guadagnare 2 milioni l’anno, un quarto di quello che gli avrebbe garantito il PSG. Oggi il Napoli sogna di venderlo a 40 milioni, ma l’unica offerta è quella dell’Everton, poco più della metà.

E vendiamo all’attacco. Gattuso ha a disposizione, tra gli altri, Llorente, Lozano, Milik, Ounas, Younes, Ciciretti, Machach, Tutino, Daniele. Passi per Lozano, che magari potrebbe anche tornare utile, anche se si sogna di venderlo per provare a recuperare parte dei soldi spesi lo scorso anno.

Milik, che va in scadenza, è i l caso più spinoso. La società vorrebbe soldi veri, soldi che nessuno è disposto ad offrire. Magari potrà essere inserito in qualche scambio. Per adesso è in rosa, si allena, immaginiamo con quale entusiasmo. Ieri è stato contestato da un tifoso isolato. Ma se qualcuno si prende la briga di andare fino a Castel di Sangro invece che a mare solo per contestarlo non è un bel segnale.

Tutti gli altri hanno la certezza assoluta di far fatica a trovare spazio in tribuna, viste le limitazioni da Covid. In compenso manca Petagna, ma non è colpa di nessuno. Petagna che per altro potrebbe entrare in qualche operazione di mercato, o andare in prestito. Uno si chiede: ma Gattuso può essere soddisfatto della situazione?

Le difficoltà sono per tutte le società, non solo per il Napoli. Ma la società azzurra paga la idiosincrasia alle trattative rapide. Non solo quando si tratta di comprare, ma anche nel caso delle cessioni. A volte a voler tenere troppo il punto, come suol dirsi, si commettono errori. Sul mercato il migliore è quello che vende meglio. Ad acquistare, quando si hanno i soldi, sono bravi tutti. Vendere al momento giusto, ed avere la capacità di piazzare chi non serve, è quello che fa la differenza.